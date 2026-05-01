Сырая морковь – очень полезный и вкусный овощ, который лучше всего есть в сыром виде, а также делать закуски и салаты, намазки. Стоит отметить, что она хорошо сочетается со всеми овощами, сырами, зеленью.

Кулинар поделилась в TikTok рецептом очень вкусной намазки из сырой моркови и плавленных сырков.

Ингредиенты:

Плавленые сырки 2 шт.

Морковь 1 шт.

Яйца 2 шт.

Чеснок 2 зуб.

Майонез

Способ приготовления:

1. Натрите морковь, сыр и яйца, чеснок также натрите или порежьте мелко.

2. Добавьте майонез, перемешайте.

