Полезная намазка из сырой моркови и сыра: делимся оригинальным рецептом

Ирина Мельниченко
Рецепт намазки

Сырая морковь – очень полезный и вкусный овощ, который лучше всего есть в сыром виде, а также делать закуски и салаты, намазки. Стоит отметить, что она хорошо сочетается со всеми овощами, сырами, зеленью.

Полезная намазка из сырой моркови и сыра: делимся оригинальным рецептом

Кулинар поделилась в TikTok рецептом очень вкусной намазки из сырой моркови и плавленных сырков.

Ингредиенты:

  • Плавленые сырки 2 шт.
  • Морковь 1 шт.
  • Яйца 2 шт.
  • Чеснок 2 зуб. 
  • Майонез

Способ приготовления:

1. Натрите морковь, сыр и яйца, чеснок также натрите или порежьте мелко.

Полезная намазка из сырой моркови и сыра: делимся оригинальным рецептом

2. Добавьте майонез, перемешайте.

Полезная намазка из сырой моркови и сыра: делимся оригинальным рецептом

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты