Полезная намазка из сырой моркови и сыра: делимся оригинальным рецептом
Сырая морковь – очень полезный и вкусный овощ, который лучше всего есть в сыром виде, а также делать закуски и салаты, намазки. Стоит отметить, что она хорошо сочетается со всеми овощами, сырами, зеленью.
Кулинар поделилась в TikTok рецептом очень вкусной намазки из сырой моркови и плавленных сырков.
Ингредиенты:
- Плавленые сырки 2 шт.
- Морковь 1 шт.
- Яйца 2 шт.
- Чеснок 2 зуб.
- Майонез
Способ приготовления:
1. Натрите морковь, сыр и яйца, чеснок также натрите или порежьте мелко.
2. Добавьте майонез, перемешайте.
