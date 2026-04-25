Полезная намазка из сырой моркови за 2 минуты: простой рецепт закуски без заморочек

Ирина Мельниченко
Морковь – очень полезный и ценный овощ, который может быть основой для закусок, салатов и даже десертов.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень полезной и вкусной намазки из сырой моркови и плавленого сыра.

Ингредиенты:

  • морковь
  • плавленный сыр
  • чеснок
  • специи
  • майонез

Способ приготовления:

1. Натрите сыр, морковь и чеснок.

2. Добавьте майонез, специи и перемешайте.

