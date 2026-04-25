Все рецепты
Полезная намазка из сырой моркови за 2 минуты: простой рецепт закуски без заморочек
Морковь – очень полезный и ценный овощ, который может быть основой для закусок, салатов и даже десертов.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень полезной и вкусной намазки из сырой моркови и плавленого сыра.
Ингредиенты:
- морковь
- плавленный сыр
- чеснок
- специи
- майонез
Способ приготовления:
1. Натрите сыр, морковь и чеснок.
2. Добавьте майонез, специи и перемешайте.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: