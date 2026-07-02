Полезная намазка из трех ингредиентов: рецепт высокобелкового блюда для завтрака
1 минута
1,5 т.
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Намазки можно готовить из яиц, а также творога, сыра, овощей, особенно вкусно будет из сырой моркови. А также вкусно и быстро будет из вареных яиц, тунца.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной намазки из вареных яиц, тунца и сыра, которая готовится за 5 минут.
Ингредиенты:
- тунец
- яйца вареные
- крем-сыр
- зелень
- специи
Способ приготовления:
1. Разомните яйца и тунец, добавьте крем-сыр, специи и зелень.
Подавайте с гренками!
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