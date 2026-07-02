Намазки можно готовить из яиц, а также творога, сыра, овощей, особенно вкусно будет из сырой моркови. А также вкусно и быстро будет из вареных яиц, тунца.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной намазки из вареных яиц, тунца и сыра, которая готовится за 5 минут.

Ингредиенты:

тунец

яйца вареные

крем-сыр

зелень

специи

Способ приготовления:

1. Разомните яйца и тунец, добавьте крем-сыр, специи и зелень.

Подавайте с гренками!

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