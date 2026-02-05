Домашние намазки можно готовить из любых продуктов, особенно вкусно будет из яиц, рыбных консер, печени, мяса. Еще вкусно будет из крабовых палочек. А для пикантного вкуса добавьте чеснок, зелень, специи.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и легкой в приготовлении намазки из рыбных консерв и моркови.

Ингредиенты:

1 банка лосося в собственном соку или тунца

крем-сыр 3-4 ст. л.

майонез(можно без) 1-2 ст. л.

морковь 1 шт. (сырая или отварная)

соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Морковь натираем на мелкой терке. Добавляем рыбу (если не любите лосось — тунец здесь заходит идеально).

2. Добавьте крем-сыр, майонез, солим, перчим и хорошо перемешиваем до кремовой текстуры.

Подавайте с хлебом!

