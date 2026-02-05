Полезная намазка из тунца и моркови за 2 минуты: самый легкий рецепт вкусной закуски

Домашние намазки можно готовить из любых продуктов, особенно вкусно будет из яиц, рыбных консер, печени, мяса. Еще вкусно будет из крабовых палочек. А для пикантного вкуса добавьте чеснок, зелень, специи.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и легкой в приготовлении намазки из рыбных консерв и моркови. 

Ингредиенты:

  • 1 банка лосося в собственном соку или тунца
  • крем-сыр 3-4 ст. л.
  • майонез(можно без) 1-2 ст. л.
  • морковь 1 шт. (сырая или отварная)
  • соль, перец по вкусу

Способ приготовления: 

1. Морковь натираем на мелкой терке. Добавляем рыбу (если не любите лосось — тунец здесь заходит идеально).

2. Добавьте крем-сыр, майонез, солим, перчим и хорошо перемешиваем до кремовой текстуры.

Подавайте с хлебом! 

