Все рецепты
Полезная намазка из тунца и моркови за 2 минуты: самый легкий рецепт вкусной закуски
Домашние намазки можно готовить из любых продуктов, особенно вкусно будет из яиц, рыбных консер, печени, мяса. Еще вкусно будет из крабовых палочек. А для пикантного вкуса добавьте чеснок, зелень, специи.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и легкой в приготовлении намазки из рыбных консерв и моркови.
Ингредиенты:
- 1 банка лосося в собственном соку или тунца
- крем-сыр 3-4 ст. л.
- майонез(можно без) 1-2 ст. л.
- морковь 1 шт. (сырая или отварная)
- соль, перец по вкусу
Способ приготовления:
1. Морковь натираем на мелкой терке. Добавляем рыбу (если не любите лосось — тунец здесь заходит идеально).
2. Добавьте крем-сыр, майонез, солим, перчим и хорошо перемешиваем до кремовой текстуры.
Подавайте с хлебом!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: