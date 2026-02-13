Полезная намазка из тунца и вареных яиц для завтрака: самый простой и быстрый рецепт

Намазки можно готовить из любых продуктов, которые вы любите. Очень вкусно будет из вареных яиц, тунца, моркови и филе, сыра.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и полезной закуски-салата из тунца, вареных яиц. 

Ингредиенты:

  • 2 яйца
  • 1 соленый огурец
  • 1 б тунца 
  • 100 г горошка
  • 1 маленький синий лук
  • 1 ст. л майонеза (можно сметаны)
  • 1 ч. л французской горчицы

Способ приготовления: 

1. Мелко нарежьте продукты.

2. Добавьте сметану, горчицу, тунец и горошек, перемешайте.

