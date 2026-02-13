Намазки можно готовить из любых продуктов, которые вы любите. Очень вкусно будет из вареных яиц, тунца, моркови и филе, сыра.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и полезной закуски-салата из тунца, вареных яиц.

Ингредиенты:

2 яйца

1 соленый огурец

1 б тунца

100 г горошка

1 маленький синий лук

1 ст. л майонеза (можно сметаны)

1 ч. л французской горчицы

Способ приготовления:

1. Мелко нарежьте продукты.

2. Добавьте сметану, горчицу, тунец и горошек, перемешайте.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: