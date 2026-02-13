Все рецепты
Полезная намазка из тунца и вареных яиц для завтрака: самый простой и быстрый рецепт
Намазки можно готовить из любых продуктов, которые вы любите. Очень вкусно будет из вареных яиц, тунца, моркови и филе, сыра.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и полезной закуски-салата из тунца, вареных яиц.
Ингредиенты:
- 2 яйца
- 1 соленый огурец
- 1 б тунца
- 100 г горошка
- 1 маленький синий лук
- 1 ст. л майонеза (можно сметаны)
- 1 ч. л французской горчицы
Способ приготовления:
1. Мелко нарежьте продукты.
2. Добавьте сметану, горчицу, тунец и горошек, перемешайте.
