Полезная намазка из тунца за 2 минуты: самый легкий рецепт вкусной закуски
Тунец и крем-сыр – лучшее сочетание продуктов для приготовления вкусных намазок, а также салатов и закусок. Важно – выбирать качественный консервированный тунец.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и полезной намазки из тунца, с оливками и крем-сыром.
Ингредиенты:
- оливки б/к – 90-100 г
- лимон – 1 шт.
- зелень – несколько веточек
- консервированный тунец – 120 г
- крем-сыр – 175 г
- специи: соль, перец – по вкусу
- готовые гренки/багет/тарталетки
Способ приготовления:
1. Порезать оливки на маленькие мелкие мелкие кубики. С лимона снять цедру. Зелень мелко порубить.
2. С тунца слить сок. Вилкой смешать в миске тунец, оливки, цедру лимона, зелень и крем-сыр до однородной массы. Посолить и поперчить.
3. Если будете использовать багет, поджарьте ломтики с обеих сторон на масле до хрустящей корочки. В процессе жарки немного посолите их и посыпьте смесью сухих пряных трав или орегано. Смазать смесью гренки или кусочки багета и украсить по желанию.
