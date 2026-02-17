Тунец и крем-сыр – лучшее сочетание продуктов для приготовления вкусных намазок, а также салатов и закусок. Важно – выбирать качественный консервированный тунец.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и полезной намазки из тунца, с оливками и крем-сыром.

Ингредиенты:

оливки б/к – 90-100 г

лимон – 1 шт.

зелень – несколько веточек

консервированный тунец – 120 г

крем-сыр – 175 г

специи: соль, перец – по вкусу

готовые гренки/багет/тарталетки

Способ приготовления:

1. Порезать оливки на маленькие мелкие мелкие кубики. С лимона снять цедру. Зелень мелко порубить.

2. С тунца слить сок. Вилкой смешать в миске тунец, оливки, цедру лимона, зелень и крем-сыр до однородной массы. Посолить и поперчить.

3. Если будете использовать багет, поджарьте ломтики с обеих сторон на масле до хрустящей корочки. В процессе жарки немного посолите их и посыпьте смесью сухих пряных трав или орегано. Смазать смесью гренки или кусочки багета и украсить по желанию.

