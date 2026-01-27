Домашние, вкусные, полезные намазки можно готовить практически из любых продуктов, которые вы любите. Но, проще простого будет из вареных яиц, жареного лука, консервированного тунца, сыра.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и полезной намазки из вареных яиц и крем-сыра.

Ингредиенты:

2 яйца

оливки 50г

тунец в собственном соку 1 б.

крем-сыр 100 г

твердый сыр 50 г (можно плавленый)

Способ приготовления:

1. Сварите яйца, разомните, добавьте тунец, крем-сыр, оливки, твердый тертый сыр, перемешайте.

2. Подавайте с хлебом!

