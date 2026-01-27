Все рецепты
Полезная намазка из вареных яиц на каждый день: рецепт домашней легкой закуски
Домашние, вкусные, полезные намазки можно готовить практически из любых продуктов, которые вы любите. Но, проще простого будет из вареных яиц, жареного лука, консервированного тунца, сыра.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и полезной намазки из вареных яиц и крем-сыра.
Ингредиенты:
- 2 яйца
- оливки 50г
- тунец в собственном соку 1 б.
- крем-сыр 100 г
- твердый сыр 50 г (можно плавленый)
Способ приготовления:
1. Сварите яйца, разомните, добавьте тунец, крем-сыр, оливки, твердый тертый сыр, перемешайте.
2. Подавайте с хлебом!
