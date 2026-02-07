Все рецепты
Полезное и вкусное банановое суфле без сахара и выпечки, которое можно есть на ночь: рецепт самого легкого десерта
Бананы – не только вкусные и полезные фрукты, но еще и отличная основа для вкусных, легких десертов. Их них получится самый вкусный и нежный пудинг, а также суфле.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, нежного домашнего суфле из бананов.
Ингредиенты:
- банан 2 шт.
- греческий йогурт 235 г
- яйца 2 шт.
- подсластитель по вкусу
- рикотта + какао для украшения по желанию
Способ приготовления:
1. Разомните банан, добавьте яйца, йогурт, подсластитель и сыр, перемешайте. Все перебейте блендером.
2. Вылейте массу в форму, запекайте до готовности.
