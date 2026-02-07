Полезное и вкусное банановое суфле без сахара и выпечки, которое можно есть на ночь: рецепт самого легкого десерта

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
375
Рецепт суфле

Бананы – не только вкусные и полезные фрукты, но еще и отличная основа для вкусных, легких десертов. Их них получится самый вкусный и нежный пудинг, а также суфле.

Полезное и вкусное банановое суфле без сахара и выпечки, которое можно есть на ночь: рецепт самого легкого десерта

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, нежного домашнего суфле из бананов. 

Полезное и вкусное банановое суфле без сахара и выпечки, которое можно есть на ночь: рецепт самого легкого десерта

Ингредиенты:

  • банан 2 шт.
  • греческий йогурт 235 г
  • яйца 2 шт.
  • подсластитель по вкусу
  • рикотта + какао для украшения по желанию

Способ приготовления: 

1. Разомните банан, добавьте яйца, йогурт, подсластитель и сыр, перемешайте. Все перебейте блендером. 

Полезное и вкусное банановое суфле без сахара и выпечки, которое можно есть на ночь: рецепт самого легкого десерта

2. Вылейте массу в форму, запекайте до готовности.

Полезное и вкусное банановое суфле без сахара и выпечки, которое можно есть на ночь: рецепт самого легкого десерта

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты