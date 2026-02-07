Бананы – не только вкусные и полезные фрукты, но еще и отличная основа для вкусных, легких десертов. Их них получится самый вкусный и нежный пудинг, а также суфле.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, нежного домашнего суфле из бананов.

Ингредиенты:

банан 2 шт.

греческий йогурт 235 г

яйца 2 шт.

подсластитель по вкусу

рикотта + какао для украшения по желанию

Способ приготовления:

1. Разомните банан, добавьте яйца, йогурт, подсластитель и сыр, перемешайте. Все перебейте блендером.

2. Вылейте массу в форму, запекайте до готовности.

