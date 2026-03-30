Полезное овощное рагу для обеда и ужина: делимся легким рецептом
Самое лучшее блюдо для обеда – полезное рагу. Готовить его можно из любых сезонных овощей, а для нежного вкуса добавьте крем-сыр, сливки. А для пикантности – чеснок и специи.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного рагу, которое готовится элементарно.
Ингредиенты:
- кабачки 2-3 шт. (700 г)
- перец болгарский 1 шт.
- помидоры 2 шт. (средние)
- лук 1 шт. (крупный)
- чеснок 2-3 зубчика
- крем-сыр (сливочный сыр) 175 г
- вода горячая 120 мл
- соль 1 ч.л. (без горки)
- специи 1-2 ч.л.
- свежая зелень
Способ приготовления:
1. На раскаленную сковороду добавить масло, добавить лук нарезанный небольшими кубиками, мелко нарезанную морковь и перемешать все. Помидоры и болгарский перец нарезать небольшими кубиками и добавить к зажарке, перемешать. Добавить нарезанные кубиками кабачки, снова перемешать. Тушить пару минут периодически помешивая.
2. Добавить соль и специи по вкусу, перемешать. Добавить натертый на мелкую терку чеснок, перемешать. Добавить крем-сыр или сливочный сыр, перемешать и залить кипятком. Тушить до испарения жидкости.
