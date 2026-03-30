Полезное овощное рагу для обеда и ужина: делимся легким рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
348
Самое лучшее блюдо для обеда – полезное рагу. Готовить его можно из любых сезонных овощей, а для нежного вкуса добавьте крем-сыр, сливки. А для пикантности – чеснок и специи.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного рагу, которое готовится элементарно.

Ингредиенты:

  • кабачки 2-3 шт. (700 г)
  • перец болгарский 1 шт.
  • помидоры 2 шт. (средние)
  • лук 1 шт. (крупный)
  • чеснок 2-3 зубчика
  • крем-сыр (сливочный сыр) 175 г
  • вода горячая 120 мл
  • соль 1 ч.л. (без горки)
  • специи 1-2 ч.л.
  • свежая зелень

Способ приготовления:

1. На раскаленную сковороду добавить масло, добавить лук нарезанный небольшими кубиками, мелко нарезанную морковь и перемешать все. Помидоры и болгарский перец нарезать небольшими кубиками и добавить к зажарке, перемешать. Добавить нарезанные кубиками кабачки, снова перемешать. Тушить пару минут периодически помешивая.

2. Добавить соль и специи по вкусу, перемешать. Добавить натертый на мелкую терку чеснок, перемешать. Добавить крем-сыр или сливочный сыр, перемешать и залить кипятком. Тушить до испарения жидкости.

