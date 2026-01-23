Овощное рагу – одно из самых вкусных, полезных и вкусных блюд для обеда и ужина. А готовить блюдо можно из любых овощей, а особенно вкусно будет из кабачков, моркови, капусты.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного разу из овощей, со сливками.

Ингредиенты:

кабачок – 3 шт.

масло гхи – 1 ст.л.

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

перец – 1 шт

чеснок – 4 зуб.

помидоры – 6 шт.

специи: соль, молотый перец, хмели-сунели – по вкусу

лавровый лист

зелень

Для заливки:

сметана 200 г

молоко 150 мл

мука 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. Молодые, небольшие кабачки помыть, порезать полукольцами и обжарить с двух сторон на сухой сковороде до румянца.

2. На другой сковородке растопить масло, выложить мелко порезанный лук и обжарить несколько минут. Добавить порезанные: морковь полукольцами, перчину кубиком, чеснок мелко. Жарить помешивая 5 минут. Выложить порезанные кубиком помидоры, пожаренные кабачки, перемешать. Накрыть крышкой и тушить на небольшом огне, время от времени помешивая, 10 минут. Добавить специи, лавровый лист, перемешать. Тушить вместе несколько минут.

3. К сметане добавить молоко, муку, хорошо перемешать и залить этой смесью овощи. Тушить вместе, время от времени помешивая, 10-15 мин. Добавить мелко порубленную зелень, перемешать и через несколько минут выключить.

Готово и приятного аппетита!

