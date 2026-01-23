Полезное овощное рагу со сливками: рецепт легкого блюда для обеда
Овощное рагу – одно из самых вкусных, полезных и вкусных блюд для обеда и ужина. А готовить блюдо можно из любых овощей, а особенно вкусно будет из кабачков, моркови, капусты.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного разу из овощей, со сливками.
Ингредиенты:
- кабачок – 3 шт.
- масло гхи – 1 ст.л.
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- перец – 1 шт
- чеснок – 4 зуб.
- помидоры – 6 шт.
- специи: соль, молотый перец, хмели-сунели – по вкусу
- лавровый лист
- зелень
Для заливки:
- сметана 200 г
- молоко 150 мл
- мука 1 ст.л.
Способ приготовления:
1. Молодые, небольшие кабачки помыть, порезать полукольцами и обжарить с двух сторон на сухой сковороде до румянца.
2. На другой сковородке растопить масло, выложить мелко порезанный лук и обжарить несколько минут. Добавить порезанные: морковь полукольцами, перчину кубиком, чеснок мелко. Жарить помешивая 5 минут. Выложить порезанные кубиком помидоры, пожаренные кабачки, перемешать. Накрыть крышкой и тушить на небольшом огне, время от времени помешивая, 10 минут. Добавить специи, лавровый лист, перемешать. Тушить вместе несколько минут.
3. К сметане добавить молоко, муку, хорошо перемешать и залить этой смесью овощи. Тушить вместе, время от времени помешивая, 10-15 мин. Добавить мелко порубленную зелень, перемешать и через несколько минут выключить.
Готово и приятного аппетита!
