Полезное соте из кабачков с крем-сыром и чесноком: рецепт вкусного блюда для всей семьи
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Соте из кабачков – одно из самых вкусных и полезных летних блюд. Для нежного вкуса лучше всего добавить в блюдо крем-сыр. А для пикантности – обязательно специи и чеснок.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного соте из кабачков, с крем-сыром и специями.
Ингредиенты:
- кабачки 2 шт. средние
- лук 1 шт.
- морковь 1 шт.
- помидор 1 шт.
- перец болгарский 1 шт.
- укроп
- чеснок 2-3 зуб.
- соль, специи
- крем-сыр 150 г
Способ приготовления:
1. Порежьте мелким кубиком овощи. Обжарьте лук и тертую морковь, добавьте помидоры, перец.
2. После добавьте кабачки, чеснок тертый, крем-сыр, специи и протушите.
Перед подачей посыпьте зеленью!
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