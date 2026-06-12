Соте из кабачков – одно из самых вкусных и полезных летних блюд. Для нежного вкуса лучше всего добавить в блюдо крем-сыр. А для пикантности – обязательно специи и чеснок.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного соте из кабачков, с крем-сыром и специями.

Ингредиенты:

кабачки 2 шт. средние

лук 1 шт.

морковь 1 шт.

помидор 1 шт.

перец болгарский 1 шт.

укроп

чеснок 2-3 зуб.

соль, специи

крем-сыр 150 г

Способ приготовления:

1. Порежьте мелким кубиком овощи. Обжарьте лук и тертую морковь, добавьте помидоры, перец.

2. После добавьте кабачки, чеснок тертый, крем-сыр, специи и протушите.

Перед подачей посыпьте зеленью!

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