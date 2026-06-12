Полезное соте из кабачков с крем-сыром и чесноком: рецепт вкусного блюда для всей семьи

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
426
Полезное соте из кабачков с крем-сыром и чесноком: рецепт вкусного блюда для всей семьи
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Соте из кабачков – одно из самых вкусных и полезных летних блюд. Для нежного вкуса лучше всего добавить в блюдо крем-сыр. А для пикантности – обязательно специи и чеснок.

Полезное соте из кабачков с крем-сыром и чесноком: рецепт вкусного блюда для всей семьи

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного соте из кабачков, с крем-сыром и специями.

Ингредиенты: 

  • кабачки 2 шт. средние
  • лук 1 шт.
  • морковь 1 шт.
  • помидор 1 шт.
  • перец болгарский 1 шт.
  • укроп
  • чеснок 2-3 зуб.
  • соль, специи
  • крем-сыр 150 г

Способ приготовления: 

1. Порежьте мелким кубиком овощи. Обжарьте лук и тертую морковь, добавьте помидоры, перец.

Полезное соте из кабачков с крем-сыром и чесноком: рецепт вкусного блюда для всей семьи

2. После добавьте кабачки, чеснок тертый, крем-сыр, специи и протушите. 

Полезное соте из кабачков с крем-сыром и чесноком: рецепт вкусного блюда для всей семьи

Перед подачей посыпьте зеленью!

Полезное соте из кабачков с крем-сыром и чесноком: рецепт вкусного блюда для всей семьи

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