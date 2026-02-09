Полезные белковые хачапури для тех, кто на диете: делимся быстрым рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
138
Хачапури – одно из самых сытных блюд из теста. А для яркого и оригинального вкуса, в тесто можно добавить тертый твердый сыр. 

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, ленивых хачапури с творожного теста. 

Ингредиенты на 2 хачапури:

  • 360 г творога
  • 2 яйца
  • 80 г твердого сыра
  • 50 г муки
  • 5 г разрыхлителя
  • 1/3 ч.л. соли
  • помидоры/зелень по вкусу

Способ приготовления: 

1. Творог смешайте с яйцами, часть твердого тертого сыра, мукой, солью и разрыхлителем.

 2. Сформируйте хачапури, сверху присыпьте сыром, добавьте помидоры и запекайте до готовности.

Можно добавить желток и вернуть на несколько минут в духовку!

