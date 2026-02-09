Все рецепты
Полезные белковые хачапури для тех, кто на диете: делимся быстрым рецептом
Хачапури – одно из самых сытных блюд из теста. А для яркого и оригинального вкуса, в тесто можно добавить тертый твердый сыр.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, ленивых хачапури с творожного теста.
Ингредиенты на 2 хачапури:
- 360 г творога
- 2 яйца
- 80 г твердого сыра
- 50 г муки
- 5 г разрыхлителя
- 1/3 ч.л. соли
- помидоры/зелень по вкусу
Способ приготовления:
1. Творог смешайте с яйцами, часть твердого тертого сыра, мукой, солью и разрыхлителем.
2. Сформируйте хачапури, сверху присыпьте сыром, добавьте помидоры и запекайте до готовности.
Можно добавить желток и вернуть на несколько минут в духовку!
