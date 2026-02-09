Хачапури – одно из самых сытных блюд из теста. А для яркого и оригинального вкуса, в тесто можно добавить тертый твердый сыр.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, ленивых хачапури с творожного теста.

Ингредиенты на 2 хачапури:

360 г творога

2 яйца

80 г твердого сыра

50 г муки

5 г разрыхлителя

1/3 ч.л. соли

помидоры/зелень по вкусу

Способ приготовления:

1. Творог смешайте с яйцами, часть твердого тертого сыра, мукой, солью и разрыхлителем.

2. Сформируйте хачапури, сверху присыпьте сыром, добавьте помидоры и запекайте до готовности.

Можно добавить желток и вернуть на несколько минут в духовку!

