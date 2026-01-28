Полезные и вкусные шпинатные блины с красной рыбой: делимся рецептом блюда на Масленицу 2026

Шпинат – очень ценный, вкусный и полезный продукт, который лучше всего есть в сыром виде. Еще из него получатся вкусные салаты, закуски, блины, соусы.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных шпинатных блинов с красной рыбой. 

Ингредиенты:

  • 4 яйца
  • 75 г. шпината
  • соль
  • масло

Для начинки:

  • крем-сыр
  • слабосоленая рыба

Способ приготовления: 

1. Перебейте яйца со шпинатом и маслом, посолите. 

2. Пожарьте блины. 

3. Смажьте крем-сыром, сверху рыбу, сверните и порежьте.

