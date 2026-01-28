Все рецепты
Полезные и вкусные шпинатные блины с красной рыбой: делимся рецептом блюда на Масленицу 2026
Шпинат – очень ценный, вкусный и полезный продукт, который лучше всего есть в сыром виде. Еще из него получатся вкусные салаты, закуски, блины, соусы.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных шпинатных блинов с красной рыбой.
Ингредиенты:
- 4 яйца
- 75 г. шпината
- соль
- масло
Для начинки:
- крем-сыр
- слабосоленая рыба
Способ приготовления:
1. Перебейте яйца со шпинатом и маслом, посолите.
2. Пожарьте блины.
3. Смажьте крем-сыром, сверху рыбу, сверните и порежьте.
