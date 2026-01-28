Шпинат – очень ценный, вкусный и полезный продукт, который лучше всего есть в сыром виде. Еще из него получатся вкусные салаты, закуски, блины, соусы.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных шпинатных блинов с красной рыбой.

Ингредиенты:

4 яйца

75 г. шпината

соль

масло

Для начинки:

крем-сыр

слабосоленая рыба

Способ приготовления:

1. Перебейте яйца со шпинатом и маслом, посолите.

2. Пожарьте блины.

3. Смажьте крем-сыром, сверху рыбу, сверните и порежьте.

