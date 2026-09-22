Полезные квашеные помидоры без плесени: для этого добавьте всего один ингредиент
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Квашеные помидоры – настоящий суперфуд. Готовить их можно с листьями смородины, а также хрена. А для того, чтобы помидоры были без плесени, кулинары советуют добавлять в маринад сухую горчицу.
Редакция FoodOboz делится простым рецептом очень вкусных, квашеных помидоров, которые не будут плесневеть.
Ингредиенты:
- плотные мясистые помидоры столько, сколько поместится в ведерко
- листья хрена 2-3 шт.
- зонтики укропа 2-3 шт.
- чеснок 4-6 зубчиков
- лавровый лист 1-2 шт.
- острый перец небольшой кусочек
- черный перец 5-7 горошин
Для рассола на 1 л воды:
- холодная чистая вода 1 л
- соль для засолки 30 г, примерно 2 ровные ст. л.
- сахар 1 ст. л.
- сухая горчица 1 ст. л.
Способ приготовления:
1. Помойте помидоры, листья. Далее выложить первый слой помидоров, добавить еще немного хрена, укропа и чеснока, после чего заполнить ведерко оставшимися помидорами. Если хочется, чтобы они дольше оставались упругими, прокалывать их не нужно.
2. Рассол: разведите в холодной воде соль, сахар и сухую горчицу, перемешайте.
3. Залейте рассолом помидоры, сверху накройте тарелкой или крышкой меньшего диаметра и установить небольшой гнет. Ведерко следует прикрыть крышкой неплотно, чтобы во время брожения выходил газ, и оставить при комнатной температуре, ежедневно проверяя, чтобы томаты оставались погруженными в рассол.
Через 5-7 дней помидоры уже можно пробовать!
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