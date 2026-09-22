Полезные квашеные помидоры без плесени: для этого добавьте всего один ингредиент

Ирина Мельниченко
Кулинария
2 минуты
4,1 т.
Рецепт квашеных помидоров
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Квашеные помидоры – настоящий суперфуд. Готовить их можно с листьями смородины, а также хрена. А для того, чтобы помидоры были без плесени, кулинары советуют добавлять в маринад сухую горчицу.

Сухая горчица для засолки помидоров

Редакция FoodOboz делится простым рецептом очень вкусных, квашеных помидоров, которые не будут плесневеть.

Ингредиенты:

  • плотные мясистые помидоры столько, сколько поместится в ведерко
  • листья хрена 2-3 шт.
  • зонтики укропа 2-3 шт.
  • чеснок 4-6 зубчиков
  • лавровый лист 1-2 шт.
  • острый перец небольшой кусочек
  • черный перец 5-7 горошин

Для рассола на 1 л воды:

  • холодная чистая вода 1 л
  • соль для засолки 30 г, примерно 2 ровные ст. л.
  • сахар 1 ст. л.
  • сухая горчица 1 ст. л.

Способ приготовления:

1. Помойте помидоры, листья. Далее выложить первый слой помидоров, добавить еще немного хрена, укропа и чеснока, после чего заполнить ведерко оставшимися помидорами. Если хочется, чтобы они дольше оставались упругими, прокалывать их не нужно. 

Помидоры с зеленью и чесноком

2. Рассол: разведите в холодной воде соль, сахар и сухую горчицу, перемешайте. 

Рассол для помидоров

3. Залейте рассолом помидоры, сверху накройте тарелкой или крышкой меньшего диаметра и установить небольшой гнет. Ведерко следует прикрыть крышкой неплотно, чтобы во время брожения выходил газ, и оставить при комнатной температуре, ежедневно проверяя, чтобы томаты оставались погруженными в рассол.

Через сколько дней можно есть помидоры

Через 5-7 дней помидоры уже можно пробовать!

Готовые помидоры

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