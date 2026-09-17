Полезные квашеные помидоры с листьями смородины и хрена: делимся лучшим рецептом закуски на зиму
1 минута
1,0 т.
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Квашеные помидоры – лучшая домашняя закуска, которую можно приготовить летом, осенью и есть всю зиму. К тому же, они очень полезные, но, если готовить без уксуса.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, упругих, квашеных помидоров с листьями смородины и хрена.
Ингредиенты:
- На 1 литр воды
- 2 ст.л. соли (каменной)
- 1 ст.л. сахара
- листья хрена
- корень хрена
- листья вишни
- листья смородины
- сельдерей
- зонтики укропа
Способ приготовления:
1. Помойте помидоры и листья, сельдерей.
2. Выложите на дно банок или ведер листья, сверху чеснок, корень хрена, зонтики укропа, помидоры.
3. Смешайте воду с солью, сахаром, перемешайте и залейте помидоры, сверху также добавьте зонтики укропа, листья, накройте и квасьте помидоры до готовности.
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