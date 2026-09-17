Полезные квашеные помидоры с листьями смородины и хрена: делимся лучшим рецептом закуски на зиму

Квашеные помидоры – лучшая домашняя закуска, которую можно приготовить летом, осенью и есть всю зиму. К тому же, они очень полезные, но, если готовить без уксуса.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, упругих, квашеных помидоров с листьями смородины и хрена.

Ингредиенты:

На 1 литр воды

2 ст.л. соли (каменной)

1 ст.л. сахара

листья хрена

корень хрена

листья вишни

листья смородины

сельдерей

зонтики укропа

Способ приготовления:

1. Помойте помидоры и листья, сельдерей.

2. Выложите на дно банок или ведер листья, сверху чеснок, корень хрена, зонтики укропа, помидоры.

3. Смешайте воду с солью, сахаром, перемешайте и залейте помидоры, сверху также добавьте зонтики укропа, листья, накройте и квасьте помидоры до готовности.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: