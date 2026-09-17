Полезные квашеные помидоры с листьями смородины и хрена: делимся лучшим рецептом закуски на зиму

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,0 т.
Рецепт квашеных помидоров
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Квашеные помидоры – лучшая домашняя закуска, которую можно приготовить летом, осенью и есть всю зиму. К тому же, они очень полезные, но, если готовить без уксуса.

Как приготовить вкусные квашеные помидоры

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, упругих, квашеных помидоров с листьями смородины и хрена.

Ингредиенты:

  • На 1 литр воды
  • 2 ст.л. соли (каменной)
  • 1 ст.л. сахара
  • листья хрена
  • корень хрена
  • листья вишни
  • листья смородины
  • сельдерей
  • зонтики укропа

Способ приготовления: 

1. Помойте помидоры и листья, сельдерей.

Овощи для приготовления

2. Выложите на дно банок или ведер листья, сверху чеснок, корень хрена, зонтики укропа, помидоры. 

Зелень для закуски

3. Смешайте воду с солью, сахаром, перемешайте и залейте помидоры, сверху также добавьте зонтики укропа, листья, накройте и квасьте помидоры до готовности.

Готовые помидоры

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