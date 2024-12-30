Снеки – это популярный вариант перекуса для детей, но действительно ли они полезные? Многие родители выбирают кукурузные палочки или другие "здоровые" закуски, не задумываясь об их влиянии на детский организм. К сожалению, большинство снеков обладают низкой питательной ценностью и могут формировать неправильные пищевые привычки.

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Самые распространенные мифы о снеках для детей рассказали эксперты из prykorm ua в Instagram. Такие продукты часто упрощают повседневную жизнь, но следует понимать, когда и как их целесообразно давать детям.

Снеки без сахара – полезные

Часто родители считают, что снеки без добавленного сахара являются здоровой альтернативой. Однако большинство снеков изготовляют методом экструзии, во время которого мука подвергается высокому давлению и температуре. В результате сложные углеводы расщепляются на простые, быстро усваивающиеся организмом. Витамины разрушаются, поэтому продукт часто дополнительно обогащают синтетическими витаминами. Такие снеки не могут заменить полноценной пищи, например каши, и не обеспечивают длительного насыщения.

Снеки – питательные

Одна баночка снеков, весящая около 35 граммов, содержит 5 порций, каждая из которых весит 7 граммов. Это только чайная ложка каши по питательной ценности, то есть такие снеки не обеспечивают ребенку достаточное количество энергии и нутриентов. Для перекуса лучше выбрать натуральные продукты, например орешки, фрукты или йогурт, которые обеспечат ребенка нужными веществами.

Снеки – идеальный перекус

На самом деле, снеки не дают достаточной энергии, не содержат важных микроэлементов и формируют привычку к потреблению пищи низкой питательной ценности. Вместо этого перекус должен состоять хотя бы из двух групп продуктов: белковых (творог, яйца) и углеводных (фрукты, овощи, хлебцы).

Снеки помогают в развитии пинцетного восторга

Действительно, мелкие снеки могут стимулировать развитие моторики, но это может сделать любая другая еда. Добавьте в рацион зернышки кукурузы, кубики вареной моркови, мелкие ягоды или кусочки овощей в безопасной форме. Это поможет ребенку развивать координацию движений естественным образом.

Снеки успокаивают ребенка

Давать снеки, чтобы занять ребенка или успокоить – не самый лучший вариант. Такие действия могут формировать привычку есть от скуки или для преодоления эмоционального стресса. Лучше используйте специальные игрушки, которые вызовут интерес ребенка, но не будут постоянно доступные.

Снеки удобные в путешествиях

Часто родители используют снеки в коляске или автокресле, но это небезопасно. Пища должна употребляться только в вертикальном положении, без движения. Кроме того, важно, чтобы ребенок не ассоциировал еду с успокоением.

Снеки абсолютно безопасны

Текстура и размер снеков могут представлять угрозу для малыша. Они могут налипать во рту или гортани, что вызывает дискомфорт. Мелкие дольки могут быть вдохнуты, поэтому к выбору продуктов для детей следует относиться внимательно.

Как правильно выбирать снеки для детей

Если вы все же решили давать ребенку снеки, обращайте внимание на их состав:

Отсутствие добавленного сахара или подсластителей. Минимум искусственных добавок и ароматизаторов. Текстура и размер, соответствующие возрасту ребенка.

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