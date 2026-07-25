Запеченные баклажаны – идеальная основа для приготовления салатов, закусок с разными начинками и намазок. Среди которых очень вкусная – бабагануш.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных и полезных запеченных баклажанов.

Ингредиенты:

2-3 баклажана

2-3 ст. л. томатного соуса

2 помидора

150 г моцареллы (или любого любимого сыра)

2 ст. л. оливкового масла

соль

черный перец

паприка

сушеный чеснок

итальянские травы

Способ приготовления:

1. Баклажаны разрежьте пополам, посыпьте солью и оставьте на 10 минут. Затем промокните бумажным полотенцем.

2. Сделайте на мякоти надрезы крест-накрест, смажьте оливковым маслом, приправьте специями и выложите в форму для запекания. Запекайте при 180C примерно 40 минут.

3. Готовую мякоть слегка раздавите вилкой, смажьте томатным соусом, сверху выложите нарезанные помидоры и моцареллу. Верните в духовку еще на 10 минут, чтобы сыр расплавился.

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