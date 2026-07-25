Полезные запеченные баклажаны с сыром и помидорами: рецепт летней закуски

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
612
Полезные запеченные баклажаны с сыром и помидорами: рецепт летней закуски
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Запеченные баклажаны – идеальная основа для приготовления салатов, закусок с разными начинками и намазок. Среди которых очень вкусная – бабагануш.

Полезные запеченные баклажаны с сыром и помидорами: рецепт летней закуски

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных и полезных запеченных баклажанов. 

Ингредиенты:

  • 2-3 баклажана
  • 2-3 ст. л. томатного соуса
  • 2 помидора
  • 150 г моцареллы (или любого любимого сыра)
  • 2 ст. л. оливкового масла
  • соль
  • черный перец
  • паприка
  • сушеный чеснок
  • итальянские травы

Способ приготовления: 

1. Баклажаны разрежьте пополам, посыпьте солью и оставьте на 10 минут. Затем промокните бумажным полотенцем.

Полезные запеченные баклажаны с сыром и помидорами: рецепт летней закуски

2. Сделайте на мякоти надрезы крест-накрест, смажьте оливковым маслом, приправьте специями и выложите в форму для запекания. Запекайте при 180C примерно 40 минут.

Полезные запеченные баклажаны с сыром и помидорами: рецепт летней закуски

3. Готовую мякоть слегка раздавите вилкой, смажьте томатным соусом, сверху выложите нарезанные помидоры и моцареллу. Верните в духовку еще на 10 минут, чтобы сыр расплавился.

Полезные запеченные баклажаны с сыром и помидорами: рецепт летней закуски

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