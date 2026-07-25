Полезные запеченные баклажаны с сыром и помидорами: рецепт летней закуски
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Запеченные баклажаны – идеальная основа для приготовления салатов, закусок с разными начинками и намазок. Среди которых очень вкусная – бабагануш.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных и полезных запеченных баклажанов.
Ингредиенты:
- 2-3 баклажана
- 2-3 ст. л. томатного соуса
- 2 помидора
- 150 г моцареллы (или любого любимого сыра)
- 2 ст. л. оливкового масла
- соль
- черный перец
- паприка
- сушеный чеснок
- итальянские травы
Способ приготовления:
1. Баклажаны разрежьте пополам, посыпьте солью и оставьте на 10 минут. Затем промокните бумажным полотенцем.
2. Сделайте на мякоти надрезы крест-накрест, смажьте оливковым маслом, приправьте специями и выложите в форму для запекания. Запекайте при 180C примерно 40 минут.
3. Готовую мякоть слегка раздавите вилкой, смажьте томатным соусом, сверху выложите нарезанные помидоры и моцареллу. Верните в духовку еще на 10 минут, чтобы сыр расплавился.
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