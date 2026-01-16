Если вы хотите приготовить полезный и вкусный десерт, без сахара, муки и выпечки, идеально для этого подойдут яблоки и груши. Их можно очень вкусно запечь с сыром, медом и орехами.

Нутрициолог поделилась в Instagram рецептом очень вкусных запеченных груш с сыром дор блю.

Ингредиенты:

Груши или яблоки 2 шт.

Сыр дор блю

Грецкие орехи

Мед

Розмарин

Способ приготовления:

1. Разрежьте грушу пополам, удалите сердцевину.

2. На фрукт выложите сыр, грецкие орехи, немного розмарина, запекайте в духовке при 160С 15-20 минут.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: