Полезный бабагануш из баклажанов: самый простой рецепт вкусной домашней закуски
Баклажаны – лучшие овощи для запекания. А также их них можно делать икру, бабагануш, салаты, а также вкусно фаршировать.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного бабагануша из баклажанов.
Ингредиенты:
- Баклажаны 3 шт
- Чеснок по вкусу
- Сметана 2 ст. л.
- Оливковое масло 25 мл
- Кунжут 1 ст. л.
- Лимонный сок 25 мл (или по вкусу)
- Петрушка небольшой пучок (по желанию)
- Соль по вкусу
- Для подачи: оливковое масло, копченая паприка
Способ приготовления:
1. Выпекаем баклажаны вместе с чесноком при 200°C примерно 25-35 минут, до мягкости. Даем немного остыть, снимаем кожуру с баклажана и убираем крупные семена.
2. Перебиваем все вместе со сметаной, маслом, кунжутом, петрушкой (по желанию), лимонным соком и солью, до кремовой текстуры.
Подавайте с каплей оливкового масла и щепоткой копченой паприки!
