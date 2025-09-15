Баклажаны – лучшие овощи для запекания. А также их них можно делать икру, бабагануш, салаты, а также вкусно фаршировать.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного бабагануша из баклажанов.

Ингредиенты:

Баклажаны 3 шт

Чеснок по вкусу

Сметана 2 ст. л.

Оливковое масло 25 мл

Кунжут 1 ст. л.

Лимонный сок 25 мл (или по вкусу)

Петрушка небольшой пучок (по желанию)

Соль по вкусу

Для подачи: оливковое масло, копченая паприка

Способ приготовления:

1. Выпекаем баклажаны вместе с чесноком при 200°C примерно 25-35 минут, до мягкости. Даем немного остыть, снимаем кожуру с баклажана и убираем крупные семена.

2. Перебиваем все вместе со сметаной, маслом, кунжутом, петрушкой (по желанию), лимонным соком и солью, до кремовой текстуры.

Подавайте с каплей оливкового масла и щепоткой копченой паприки!

