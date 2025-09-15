Полезный бабагануш из баклажанов: самый простой рецепт вкусной домашней закуски

Ирина Мельниченко
Рецепт закуски

Баклажаны – лучшие овощи для запекания. А также их них можно делать икру, бабагануш, салаты, а также вкусно фаршировать. 

Что приготовить из баклажанов

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного бабагануша из баклажанов. 

Ингредиенты:

  • Баклажаны 3 шт
  • Чеснок по вкусу 
  • Сметана 2 ст. л.
  • Оливковое масло 25 мл
  • Кунжут 1 ст. л.
  • Лимонный сок 25 мл (или по вкусу)
  • Петрушка небольшой пучок (по желанию)
  • Соль по вкусу
  • Для подачи: оливковое масло, копченая паприка

Способ приготовления: 

1. Выпекаем баклажаны вместе с чесноком при 200°C примерно 25-35 минут, до мягкости. Даем немного остыть, снимаем кожуру с баклажана и убираем крупные семена.

Что вкусного приготовить из баклажанов

2. Перебиваем все вместе со сметаной, маслом, кунжутом, петрушкой (по желанию), лимонным соком и солью, до кремовой текстуры.

Запеченные баклажаны

Подавайте с каплей оливкового масла и щепоткой копченой паприки!

Готовый бабагануш

