Полезный белковый салат за 5 минут: рецепт блюда на каждый день

Если вы хотите приготовить вкусное, сытное, белковое блюдо, идеальным блюдом будет салат из овощей, с тунцом, куриным филе, а также сыром, яйцами.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного, полезного салата из филе, овощей и крем-сыра.

Ингредиенты:

филе или тунец

зелень

яйца вареные

овощи свежие

крем-сыр

специи

Способ приготовления:

1. Порежьте огурцы, добавьте тунец, крем-сыр, зелень, тертый яйца, специи и перемешайте.

Подавайте сразу!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: