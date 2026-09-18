Полезный белковый салат за 5 минут: рецепт блюда на каждый день
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Если вы хотите приготовить вкусное, сытное, белковое блюдо, идеальным блюдом будет салат из овощей, с тунцом, куриным филе, а также сыром, яйцами.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного, полезного салата из филе, овощей и крем-сыра.
Ингредиенты:
- филе или тунец
- зелень
- яйца вареные
- овощи свежие
- крем-сыр
- специи
Способ приготовления:
1. Порежьте огурцы, добавьте тунец, крем-сыр, зелень, тертый яйца, специи и перемешайте.
Подавайте сразу!
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