Полезный белковый салат за 5 минут: рецепт блюда на каждый день

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
588
Рецепт вкусного салата
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Если вы хотите приготовить вкусное, сытное, белковое блюдо, идеальным блюдом будет салат из овощей, с тунцом, куриным филе, а также сыром, яйцами.

Легкий салат с белковыми продуктами

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного, полезного салата из филе, овощей и крем-сыра. 

Ингредиенты:

  • филе или тунец
  • зелень 
  • яйца вареные 
  • овощи свежие 
  • крем-сыр
  • специи

Способ приготовления: 

1. Порежьте огурцы, добавьте тунец, крем-сыр, зелень, тертый яйца, специи и перемешайте.

Ингредиенты для блюда

Подавайте сразу!

Вкусный и полезный салат

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