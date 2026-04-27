Полезный белковый завтрак за 5 минут: рассказываем, из чего приготовить
Если вы хотите приготовить вкусное блюдо для сытного, но полезного завтрака, идеальной основой будут – белковые продукты, например, яйца, любой сыр, творог. Из этого набора продуктов можно сделать творожные хачапури, намазку, яичницу, омлет.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного белкового блюда для завтрака.
Ингредиенты:
- Яйца 2 шт.
- Тунец в собственном соку 70 г
- Кукуруза 50 г
- Томаты черри 2-3 шт.
- Сыр сулугуни или моцарелла 20 г
- Укроп/петрушка по вкусу
- Соль/перец по вкусу
- Масло для жарки 1 ч.л
Способ приготовления:
1. Взбейте яйца, добавьте тунец, кукурузу, зелень.
2. Вылейте массу на сковороду, сверху присыпьте сыром и добавьте помидоры.
