Если вы хотите приготовить вкусное блюдо для сытного, но полезного завтрака, идеальной основой будут – белковые продукты, например, яйца, любой сыр, творог. Из этого набора продуктов можно сделать творожные хачапури, намазку, яичницу, омлет.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного белкового блюда для завтрака.

Ингредиенты:

Яйца 2 шт.

Тунец в собственном соку 70 г

Кукуруза 50 г

Томаты черри 2-3 шт.

Сыр сулугуни или моцарелла 20 г

Укроп/петрушка по вкусу

Соль/перец по вкусу

Масло для жарки 1 ч.л

Способ приготовления:

1. Взбейте яйца, добавьте тунец, кукурузу, зелень.

2. Вылейте массу на сковороду, сверху присыпьте сыром и добавьте помидоры.

