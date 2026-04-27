Полезный белковый завтрак за 5 минут: рассказываем, из чего приготовить

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
2,3 т.
Полезный белковый завтрак за 5 минут: рассказываем, из чего приготовить

Если вы хотите приготовить вкусное блюдо для сытного, но полезного завтрака, идеальной основой будут – белковые продукты, например, яйца, любой сыр, творог. Из этого набора продуктов можно сделать творожные хачапури, намазку, яичницу, омлет. 

Полезный белковый завтрак за 5 минут: рассказываем, из чего приготовить

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного белкового блюда для завтрака. 

Ингредиенты:

  • Яйца 2 шт.
  • Тунец в собственном соку 70 г
  • Кукуруза 50 г
  • Томаты черри 2-3 шт.
  • Сыр сулугуни или моцарелла 20 г
  • Укроп/петрушка по вкусу
  • Соль/перец по вкусу
  • Масло для жарки 1 ч.л

Способ приготовления: 

1. Взбейте яйца, добавьте тунец, кукурузу, зелень.

Полезный белковый завтрак за 5 минут: рассказываем, из чего приготовить

2. Вылейте массу на сковороду, сверху присыпьте сыром и добавьте помидоры.

Полезный белковый завтрак за 5 минут: рассказываем, из чего приготовить

