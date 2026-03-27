Полезный гуакамоле из авокадо по-новому: делимся рецептом полезный и вкусной закуски

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
258
Рецепт закуски

Лучшая закуска из авокадо – гуакамоле. Готовится к тому же она очень просто, все что нужно сделать – просто измельчить авокадо и овощи.

Редакция FoodОboz делится рецептом очень вкусного и полезного гуакамоле, с луком, помидором и перцем.

Ингредиенты:

  • Авокадо
  • Помидор
  • Лук
  • Кинза
  • Лимонный сок
  • Соль
  • Перец

Способ приготовления:

1. Разомните авокадо, добавьте порезанный мелким кубиком помидор, лук, перец, зелень.

2. Добавьте соль, перец и сок лимона. Все перемешайте и подавайте.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты