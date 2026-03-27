Лучшая закуска из авокадо – гуакамоле. Готовится к тому же она очень просто, все что нужно сделать – просто измельчить авокадо и овощи.

Редакция FoodОboz делится рецептом очень вкусного и полезного гуакамоле, с луком, помидором и перцем.

Ингредиенты:

Авокадо

Помидор

Лук

Кинза

Лимонный сок

Соль

Перец

Способ приготовления:

1. Разомните авокадо, добавьте порезанный мелким кубиком помидор, лук, перец, зелень.

2. Добавьте соль, перец и сок лимона. Все перемешайте и подавайте.

