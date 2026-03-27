Полезный гуакамоле из авокадо по-новому: делимся рецептом полезный и вкусной закуски
Лучшая закуска из авокадо – гуакамоле. Готовится к тому же она очень просто, все что нужно сделать – просто измельчить авокадо и овощи.
Редакция FoodОboz делится рецептом очень вкусного и полезного гуакамоле, с луком, помидором и перцем.
Ингредиенты:
- Авокадо
- Помидор
- Лук
- Кинза
- Лимонный сок
- Соль
- Перец
Способ приготовления:
1. Разомните авокадо, добавьте порезанный мелким кубиком помидор, лук, перец, зелень.
2. Добавьте соль, перец и сок лимона. Все перемешайте и подавайте.
