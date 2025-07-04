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Полезный и легкий салат из авокадо, с помидорами и зеленью: самый простой рецепт
Легкие салаты для ужина лучше всего готовить из полезных свежих овощей, а также зелень. А для яркого вкуса добавляйте соусы, сыр, он придаст нежности и аромата блюду.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата, с авокадо, зеленью и апельсиновым соком.
Ингредиенты:
- руккола
- шпинат
- томаты черри
- авокадо
- консервированный тунец
- яйца
Для заправки:
- оливковое масло
- апельсиновый сок
- микс семян
Способ приготовления:
1. Зелень помойте, выложите в миску, овощи нарежьте, авокадо кубиком, яйца большими кусками. Добавьте тунец.
2. Смешайте все для заправки.
3. Полейте салат и перемешайте.
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