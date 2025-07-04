Легкие салаты для ужина лучше всего готовить из полезных свежих овощей, а также зелень. А для яркого вкуса добавляйте соусы, сыр, он придаст нежности и аромата блюду.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата, с авокадо, зеленью и апельсиновым соком.

Ингредиенты:

руккола

шпинат

томаты черри

авокадо

консервированный тунец

яйца

Для заправки:

оливковое масло

апельсиновый сок

микс семян

Способ приготовления:

1. Зелень помойте, выложите в миску, овощи нарежьте, авокадо кубиком, яйца большими кусками. Добавьте тунец.

2. Смешайте все для заправки.

3. Полейте салат и перемешайте.

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