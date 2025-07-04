Полезный и легкий салат из авокадо, с помидорами и зеленью: самый простой рецепт

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
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Рецепт салата

Легкие салаты для ужина лучше всего готовить из полезных свежих овощей, а также зелень. А для яркого вкуса добавляйте соусы, сыр, он придаст нежности и аромата блюду. 

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата, с авокадо, зеленью и апельсиновым соком. 

Рецепт салата

Ингредиенты: 

  • руккола
  • шпинат
  • томаты черри
  • авокадо
  • консервированный тунец
  • яйца

Для заправки:

  • оливковое масло
  • апельсиновый сок
  • микс семян

Способ приготовления: 

1. Зелень помойте, выложите в миску, овощи нарежьте, авокадо кубиком, яйца большими кусками. Добавьте тунец. 

Основа для блюда

2. Смешайте все для заправки.

Приготовление блюда

3. Полейте салат и перемешайте.

Готовый салат

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