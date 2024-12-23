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Полезный и очень вкусный салат с креветками и зеленью: рецепт блюда для новогоднего стола
Креветки – не только полезный, но и очень вкусный продукт, который может быть основой для приготовления вкусных салатов, закусок, бутербродов и намазок. Стоит отметить, что их можно как варить, так и просто обжарить.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, легкого и простого в приготовлении салата с креветками, сыром, овощами, зеленью.
Ингредиенты:
- креветки
- соль, чеснок, перец
- микс зеленый – руккола и шпинат
- томаты черри
- пармезан
- кедровые орешки
Заправка:
- 2-3 ст.л. оливкового масла
- 1 ст.л. горчицы в зернах
- сок половинки апельсина
- 1 ч.л. меда
- 2 ст.л. соевого соуса
Способ приготовления:
1. Почистите креветки, добавьте специи и обжарьте их до готовности.
2. Смешайте все для заправки.
3. Выложите на блюдо зелень, сверху порезанные пополам черри, сверху креветки, полейте заправкой и посыпьте тертым сыром.
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