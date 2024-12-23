Полезный и очень вкусный салат с креветками и зеленью: рецепт блюда для новогоднего стола

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Полезный и очень вкусный салат с креветками и зеленью: рецепт блюда для новогоднего стола

Креветки – не только полезный, но и очень вкусный продукт, который может быть основой для приготовления вкусных салатов, закусок, бутербродов и намазок. Стоит отметить, что их можно как варить, так и просто обжарить. 

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Салат с креветками

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, легкого и простого в приготовлении салата с креветками, сыром, овощами, зеленью. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • креветки
  • соль, чеснок, перец
  • микс зеленый – руккола и шпинат
  • томаты черри
  • пармезан
  • кедровые орешки

Заправка:

  • 2-3 ст.л. оливкового масла
  • 1 ст.л. горчицы в зернах
  • сок половинки апельсина
  • 1 ч.л. меда
  • 2 ст.л. соевого соуса

Способ приготовления: 

1. Почистите креветки, добавьте специи и обжарьте их до готовности.

Жареные креветки

2. Смешайте все для заправки. 

Соус для блюда

3. Выложите на блюдо зелень, сверху порезанные пополам черри, сверху креветки, полейте заправкой и посыпьте тертым сыром.

Готовый салат

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