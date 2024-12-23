Салат с креветками

Креветки – не только полезный, но и очень вкусный продукт, который может быть основой для приготовления вкусных салатов, закусок, бутербродов и намазок. Стоит отметить, что их можно как варить, так и просто обжарить.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, легкого и простого в приготовлении салата с креветками, сыром, овощами, зеленью.

Ингредиенты:

креветки

соль, чеснок, перец

микс зеленый – руккола и шпинат

томаты черри

пармезан

кедровые орешки

Заправка:

2-3 ст.л. оливкового масла

1 ст.л. горчицы в зернах

сок половинки апельсина

1 ч.л. меда

2 ст.л. соевого соуса

Способ приготовления:

1. Почистите креветки, добавьте специи и обжарьте их до готовности.

2. Смешайте все для заправки.

3. Выложите на блюдо зелень, сверху порезанные пополам черри, сверху креветки, полейте заправкой и посыпьте тертым сыром.

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