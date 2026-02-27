Все рецепты
Полезный и вкусный форшмак по-одесски: делимся рецептом домашней закуски
Форшмак – идеальная зимняя закуска, которая готовится 10 минут. Для основы всего лишь нужно – выбрать свежую слабосоленую сельдь, кислое яблоко и масло.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного форшмака, с яблоками.
Ингредиенты:
- сельдь соленая – 1 шт.
- лук – 1/2 шт.
- зеленое яблоко – 1/2 шт.
- яйцо – 1 шт.
- мягкое сливочное масло – 1 ст. л.
- лимонный сок – по вкусу
- черный перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Сельдь хорошо очищаем от косточек и кожуры и измельчаем. Яйцо отвариваем вкрутую. Лук, яблоко, яйцо и сельдь измельчаем на терке.
2. Добавляем мягкое масло, черный перец и несколько капель лимонного сока. Тщательно перемешиваем до однородной, нежной текстуры.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: