Форшмак – идеальная зимняя закуска, которая готовится 10 минут. Для основы всего лишь нужно – выбрать свежую слабосоленую сельдь, кислое яблоко и масло.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного форшмака, с яблоками.

Ингредиенты:

сельдь соленая – 1 шт.

лук – 1/2 шт.

зеленое яблоко – 1/2 шт.

яйцо – 1 шт.

мягкое сливочное масло – 1 ст. л.

лимонный сок – по вкусу

черный перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Сельдь хорошо очищаем от косточек и кожуры и измельчаем. Яйцо отвариваем вкрутую. Лук, яблоко, яйцо и сельдь измельчаем на терке.

2. Добавляем мягкое масло, черный перец и несколько капель лимонного сока. Тщательно перемешиваем до однородной, нежной текстуры.

