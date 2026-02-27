Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Полезный и вкусный форшмак по-одесски: делимся рецептом домашней закуски

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
825
Полезный и вкусный форшмак по-одесски: делимся рецептом домашней закуски

Форшмак – идеальная зимняя закуска, которая готовится 10 минут. Для основы всего лишь нужно – выбрать свежую слабосоленую сельдь, кислое яблоко и масло.

Полезный и вкусный форшмак по-одесски: делимся рецептом домашней закуски

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного форшмака, с яблоками.

Ингредиенты:

  • сельдь соленая – 1 шт.
  • лук – 1/2 шт.
  • зеленое яблоко – 1/2 шт.
  • яйцо – 1 шт.
  • мягкое сливочное масло – 1 ст. л.
  • лимонный сок – по вкусу
  • черный перец – по вкусу

Способ приготовления: 

1. Сельдь хорошо очищаем от косточек и кожуры и измельчаем. Яйцо отвариваем вкрутую. Лук, яблоко, яйцо и сельдь измельчаем на терке.

Полезный и вкусный форшмак по-одесски: делимся рецептом домашней закуски

2. Добавляем мягкое масло, черный перец и несколько капель лимонного сока. Тщательно перемешиваем до однородной, нежной текстуры.

Полезный и вкусный форшмак по-одесски: делимся рецептом домашней закуски

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты