Полезный и вкусный салат их пекинской капусты: легкий рецепт блюда, которое можно есть каждый день
Пекинская капуста – отличный овощ для приготовления вкусных салатов, а также нежных голубцов. Стоит отметить, что она хорошо сочетается со всеми овощами, мясом, сыром.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из пекинской капусты и моркови по-корейски.
Ингредиенты:
- Пекинская капуста 1/2 кочана
- Кукуруза консервированная 1 банка
- Морковь по-корейски 100-150 г
- Копченое куриное филе 200-250 г
Для заправки:
- Сметана 2-3 ст. л
- Майонез 2-3 ст. л
- Чеснок 1 зубчик
- Укроп небольшой пучок
- Соль, перец по вкусу
Способ приготовления:
1. Измельчите капусту, добавьте морковь, филе, кукурузу.
2. Заправьте соусом и перемешайте.
