Полезный и вкусный салат их пекинской капусты: легкий рецепт блюда, которое можно есть каждый день

Рецепт блюда

Пекинская капуста – отличный овощ для приготовления вкусных салатов, а также нежных голубцов. Стоит отметить, что она хорошо сочетается со всеми овощами, мясом, сыром.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из пекинской капусты и моркови по-корейски.

Ингредиенты:

  • Пекинская капуста 1/2 кочана
  • Кукуруза консервированная 1 банка
  • Морковь по-корейски 100-150 г
  • Копченое куриное филе 200-250 г

Для заправки:

  • Сметана 2-3 ст. л
  • Майонез 2-3 ст. л
  • Чеснок 1 зубчик
  • Укроп небольшой пучок
  • Соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Измельчите капусту, добавьте морковь, филе, кукурузу.

2. Заправьте соусом и перемешайте.

