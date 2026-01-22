Пекинская капуста – отличный овощ для приготовления вкусных салатов, а также нежных голубцов. Стоит отметить, что она хорошо сочетается со всеми овощами, мясом, сыром.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из пекинской капусты и моркови по-корейски.

Ингредиенты:

Пекинская капуста 1/2 кочана

Кукуруза консервированная 1 банка

Морковь по-корейски 100-150 г

Копченое куриное филе 200-250 г

Для заправки:

Сметана 2-3 ст. л

Майонез 2-3 ст. л

Чеснок 1 зубчик

Укроп небольшой пучок

Соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Измельчите капусту, добавьте морковь, филе, кукурузу.

2. Заправьте соусом и перемешайте.

