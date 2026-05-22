Полезный и вкусный салат из айсберга: рецепт блюда, которое можно есть на ночь
Лучший продукт для приготовления вкусных, полезных и легких салатов – айсберг. Он отлично сочетается с овощами, крабовыми палочками, луком, зеленью, сыром, яйцами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, легкого салата из айсберга, с кукурузой и крабовыми палочками.
Ингредиенты:
- салат айсберг или пекинская капуста
- крабовые палочки 300 г
- кукуруза 1 банка
- 3-4 вареных яйца
- свежий огурец
- майонез или сметана (для заправки)
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Порежьте большими кусками айсберг. Добавьте порезанные кубиком крабовые палочки, огурец, яйца и добавьте кукурузу.
2. Добавьте майонез, специи и перемешайте.
