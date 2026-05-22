Лучший продукт для приготовления вкусных, полезных и легких салатов – айсберг. Он отлично сочетается с овощами, крабовыми палочками, луком, зеленью, сыром, яйцами.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, легкого салата из айсберга, с кукурузой и крабовыми палочками.

Ингредиенты:

салат айсберг или пекинская капуста

крабовые палочки 300 г

кукуруза 1 банка

3-4 вареных яйца

свежий огурец

майонез или сметана (для заправки)

соль, перец

Способ приготовления:

1. Порежьте большими кусками айсберг. Добавьте порезанные кубиком крабовые палочки, огурец, яйца и добавьте кукурузу.

2. Добавьте майонез, специи и перемешайте.

