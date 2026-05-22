Полезный и вкусный салат из айсберга: рецепт блюда, которое можно есть на ночь

Ирина Мельниченко
Лучший продукт для приготовления вкусных, полезных и легких салатов – айсберг. Он отлично сочетается с овощами, крабовыми палочками, луком, зеленью, сыром, яйцами.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, легкого салата из айсберга, с кукурузой и крабовыми палочками. 

Ингредиенты:

  • салат айсберг или пекинская капуста
  • крабовые палочки 300 г
  • кукуруза 1 банка
  • 3-4 вареных яйца
  • свежий огурец
  • майонез или сметана (для заправки)
  • соль, перец

Способ приготовления: 

1. Порежьте большими кусками айсберг. Добавьте порезанные кубиком крабовые палочки, огурец, яйца и добавьте кукурузу.

2. Добавьте майонез, специи и перемешайте.

