Полезный и вкусный салат из молодой капусты "Весенняя свежесть": делимся рецептом
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
Молодая капуста – идеальный овощ для приготовления вкусных салатов, а также из нее получатся нежные, сочные голубцы. К тому же, молодая капуста идеально сочетается со всеми овощами, зеленью.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого салата из капусты, с оригинальной заправкой.
Ингредиенты:
- огурец – 400 г
- пекинская капуста (зеленая часть) или молодая капуста – 300 г
- яйца вареные (белок) – 5 шт.
- зеленый лук – пучок
- укроп – пучок
Заправка:
- яйца вареные (желток) – 5 шт.
- масло – 3 ст.л.
- сметана – 6 ст.л.
- горчица – 1 ч.л.
- специи: соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Нашинковать зеленую часть пекинской капусты, выложить в миску. Добавить порезанные соломкой огурцы, белки и порубленную зелень, перемешать.
2. Для заправки: желтки размять вилкой, добавить масло, сметану, горчицу и специи. Вымешать до однородности.
3. Выложить заправку в салат, перемешать и смаковать.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: