Полезный и вкусный салат из молодой капусты "Весенняя свежесть": делимся рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,3 т.
Полезный и вкусный салат из молодой капусты 'Весенняя свежесть': делимся рецептом
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Молодая капуста – идеальный овощ для приготовления вкусных салатов, а также из нее получатся нежные, сочные голубцы. К тому же, молодая капуста идеально сочетается со всеми овощами, зеленью.

Полезный и вкусный салат из молодой капусты "Весенняя свежесть": делимся рецептом

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого салата из капусты, с оригинальной заправкой. 

Ингредиенты: 

  • огурец – 400 г
  • пекинская капуста (зеленая часть) или молодая капуста – 300 г
  • яйца вареные (белок) – 5 шт.
  • зеленый лук – пучок
  • укроп – пучок

Заправка:

  • яйца вареные (желток) – 5 шт.
  • масло – 3 ст.л.
  • сметана – 6 ст.л.
  • горчица – 1 ч.л.
  • специи: соль, перец – по вкусу

Способ приготовления: 

1. Нашинковать зеленую часть пекинской капусты, выложить в миску. Добавить порезанные соломкой огурцы, белки и порубленную зелень, перемешать.

Полезный и вкусный салат из молодой капусты "Весенняя свежесть": делимся рецептом

2. Для заправки: желтки размять вилкой, добавить масло, сметану, горчицу и специи. Вымешать до однородности.

Полезный и вкусный салат из молодой капусты "Весенняя свежесть": делимся рецептом

3. Выложить заправку в салат, перемешать и смаковать.

Полезный и вкусный салат из молодой капусты "Весенняя свежесть": делимся рецептом

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