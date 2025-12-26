Все рецепты
Полезный и вкусный салат из свеклы и филе "Фея" для новогоднего стола: самый простой рецепт
Салаты из свеклы можно готовить хоть каждый день. Стоит отметить, что свекла хорошо сочетается со всеми овощами, сельдью, филе, сыром.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из свеклы и филе.
Ингредиенты:
- свекла вареная
- филе
- майонез
- орехи
- зерна граната
Способ приготовления:
1. Натрите свеклу, порежьте мелко филе, порубите орехи, добавьте зерна граната.
2. Добавьте майонез и перемешайте.
Перед подачей украсьте зернами граната!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: