Полезный и вкусный салат из свеклы и филе "Фея" для новогоднего стола: самый простой рецепт

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
255
Рецепт салата

Салаты из свеклы можно готовить хоть каждый день. Стоит отметить, что свекла хорошо сочетается со всеми овощами, сельдью, филе, сыром.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из свеклы и филе.

Ингредиенты:

  • свекла вареная
  • филе
  • майонез
  • орехи 
  • зерна граната

Способ приготовления: 

1. Натрите свеклу, порежьте мелко филе, порубите орехи, добавьте зерна граната.

2. Добавьте майонез и перемешайте.

Перед подачей украсьте зернами граната!

