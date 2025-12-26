Салаты из свеклы можно готовить хоть каждый день. Стоит отметить, что свекла хорошо сочетается со всеми овощами, сельдью, филе, сыром.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из свеклы и филе.

Ингредиенты:

свекла вареная

филе

майонез

орехи

зерна граната

Способ приготовления:

1. Натрите свеклу, порежьте мелко филе, порубите орехи, добавьте зерна граната.

2. Добавьте майонез и перемешайте.

Перед подачей украсьте зернами граната!

