Свекла – лучший полезный овощ для приготовления вкусных салатов и закусок. Еще из него можно делать намазки, первые блюда.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного свекольного салата, с зеленым луком.

Ингредиенты:

свекла 3 шт.

консервированная кукуруза

зеленый лук

сметана

горчица в зернах

соевый соус

соль, перец

Способ приготовления:

1. Свеклу натереть, нарезать лук, добавить кукурузу, соевый, сметану или белый йогурт, горчицу в зернах и специи.

2. Перемешайте и сразу подавайте.

