Все рецепты
Полезный и вкусный салат из свеклы на каждый день: делимся оригинальным рецептом
Свекла – лучший полезный овощ для приготовления вкусных салатов и закусок. Еще из него можно делать намазки, первые блюда.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного свекольного салата, с зеленым луком.
Ингредиенты:
- свекла 3 шт.
- консервированная кукуруза
- зеленый лук
- сметана
- горчица в зернах
- соевый соус
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Свеклу натереть, нарезать лук, добавить кукурузу, соевый, сметану или белый йогурт, горчицу в зернах и специи.
2. Перемешайте и сразу подавайте.
