Полезный и вкусный салат из свеклы на каждый день: делимся оригинальным рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,3 т.
Свекла – лучший полезный овощ для приготовления вкусных салатов и закусок. Еще из него можно делать намазки, первые блюда.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного свекольного салата, с зеленым луком.

Ингредиенты: 

  • свекла 3 шт.
  • консервированная кукуруза
  • зеленый лук
  • сметана
  • горчица в зернах
  • соевый соус
  • соль, перец

Способ приготовления: 

1. Свеклу натереть, нарезать лук, добавить кукурузу, соевый, сметану или белый йогурт, горчицу в зернах и специи.

2. Перемешайте и сразу подавайте.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты