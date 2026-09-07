Полезный и вкусный салат из свеклы на каждый день: делимся рецептом
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Салат из свеклы – всегда удачное блюдо. К тому же свекла идеально сочетается со всеми овощами, зеленью, сельдью.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, легкого в приготовлении салата из свеклы, с нутом и фетой.
Ингредиенты:
- свекла – 2-3 шт.
- нут – 130 г
- зелень – по вкусу
- оливковое масло – 2-3 ст. л.
- специи – по вкусу
- фета – 1/2 п.
Способ приготовления:
1. Нут сварите.
2. Свеклу отварите, порежьте кубиком вместе с сыром.
3. В миску выложить нарезанную кубиками свеклу, отварной нут, мелко нарезанную зелень, специи, перемешать.
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