Полезный и вкусный салат из свеклы на каждый день: делимся рецептом

Салат из свеклы – всегда удачное блюдо. К тому же свекла идеально сочетается со всеми овощами, зеленью, сельдью.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, легкого в приготовлении салата из свеклы, с нутом и фетой.

Ингредиенты:

свекла – 2-3 шт.

нут – 130 г

зелень – по вкусу

оливковое масло – 2-3 ст. л.

специи – по вкусу

фета – 1/2 п.

Способ приготовления:

1. Нут сварите.

2. Свеклу отварите, порежьте кубиком вместе с сыром.

3. В миску выложить нарезанную кубиками свеклу, отварной нут, мелко нарезанную зелень, специи, перемешать.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: