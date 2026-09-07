Полезный и вкусный салат из свеклы на каждый день: делимся рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
990
Салат из свеклы
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Салат из свеклы – всегда удачное блюдо. К тому же свекла идеально сочетается со всеми овощами, зеленью, сельдью.

Что приготовить из сельди

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, легкого в приготовлении салата из свеклы, с нутом и фетой.

Ингредиенты:

  • свекла – 2-3 шт.
  • нут – 130 г
  • зелень – по вкусу
  • оливковое масло – 2-3 ст. л.
  • специи – по вкусу
  • фета – 1/2 п.

Способ приготовления:

1. Нут сварите.

2. Свеклу отварите, порежьте кубиком вместе с сыром.

Ингредиенты для салата

3. В миску выложить нарезанную кубиками свеклу, отварной нут, мелко нарезанную зелень, специи, перемешать.

Готовый салат

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