Полезный и вкусный салат из свеклы: рецепт блюда за 10 минут

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
651
Рецепт салата
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Салаты из свеклы – лучшее блюдо на любой случай. Готовить их можно по-разному, с разными овощами, зеленью, а также вкусно будет, если добавить к свекле сельдь, фасоль.

Вкусный салат из свеклы

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и полезного салата из свеклы, с черносливом. 

Ингредиенты:

  • свекла
  • сыр фета
  • зелень 
  • специи
  • чернослив
  • масло

Способ приготовления: 

1. Свеклу отварите, натрите или порежьте, чернослив замочите в кипятке и после порежьте.

Свекла для салата

2. Добавьте сыр, полейте маслом и подавайте.

Готовый салат

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