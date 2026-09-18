Полезный и вкусный салат из свеклы: рецепт блюда за 10 минут

Салаты из свеклы – лучшее блюдо на любой случай. Готовить их можно по-разному, с разными овощами, зеленью, а также вкусно будет, если добавить к свекле сельдь, фасоль.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и полезного салата из свеклы, с черносливом.

Ингредиенты:

свекла

сыр фета

зелень

специи

чернослив

масло

Способ приготовления:

1. Свеклу отварите, натрите или порежьте, чернослив замочите в кипятке и после порежьте.

2. Добавьте сыр, полейте маслом и подавайте.

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