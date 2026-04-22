Полезный и вкусный салат из свеклы с шампиньонами: делимся рецептом блюда за 5 минут
Вареная и запеченная свекла – лучший овощ для приготовления вкусных, полезных салатов, закусок. Еще свеклу можно есть просто в сыром виде.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из свеклы, с маринованными грибами.
Ингредиенты:
- отварная свекла 2 уп.
- зеленый лук
- укроп
- шампиньоны маринованные 1 б.
- горчицу в зернах
- оливковое масло 1 ст.л.
- специи
Способ приготовления:
1. Свеклу нарезаем кубиком, большие грибочки также нарезаем, а маленькие оставляем целыми.
2. Добавляем нарезанную зелень, соль, оливковое масло и горчицу, перемешиваем и подаем.
