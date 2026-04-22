Вареная и запеченная свекла – лучший овощ для приготовления вкусных, полезных салатов, закусок. Еще свеклу можно есть просто в сыром виде.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из свеклы, с маринованными грибами.

Ингредиенты:

отварная свекла 2 уп.

зеленый лук

укроп

шампиньоны маринованные 1 б.

горчицу в зернах

оливковое масло 1 ст.л.

специи

Способ приготовления:

1. Свеклу нарезаем кубиком, большие грибочки также нарезаем, а маленькие оставляем целыми.

2. Добавляем нарезанную зелень, соль, оливковое масло и горчицу, перемешиваем и подаем.

