Полезный и вкусный салат из свеклы с шампиньонами: делимся рецептом блюда за 5 минут

Ирина Мельниченко
Рецепт салата

Вареная и запеченная свекла – лучший овощ для приготовления вкусных, полезных салатов, закусок. Еще свеклу можно есть просто в сыром виде.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из свеклы, с маринованными грибами.

Ингредиенты:

  • отварная свекла 2 уп.
  • зеленый лук
  • укроп
  • шампиньоны маринованные 1 б.
  • горчицу в зернах
  • оливковое масло 1 ст.л.
  • специи

Способ приготовления:

1. Свеклу нарезаем кубиком, большие грибочки также нарезаем, а маленькие оставляем целыми.

2. Добавляем нарезанную зелень, соль, оливковое масло и горчицу, перемешиваем и подаем.

