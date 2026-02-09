Свекла – один из лучших полезных овощей для приготовления очень вкусных салатов и закусок. Свеклу для блюд лучше всего не варить, а запекать, так она будет еще полезнее и вкуснее.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и полезного салата из свеклы, с сыром и солеными огурцами.

Ингредиенты:

отварная свекла

фетти от бренда

маринованный огурец

синий лук

оливки

дижонская горчица

оливковое масло

соль, перец

Способ приготовления:

1. Нарежьте кубиком все ингредиенты.

2. Добавьте горчицу, масло, специи, перемешайте.

