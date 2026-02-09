Все рецепты
Полезный и вкусный салат из свеклы, с сыром и солеными огурцами: простой рецепт
Свекла – один из лучших полезных овощей для приготовления очень вкусных салатов и закусок. Свеклу для блюд лучше всего не варить, а запекать, так она будет еще полезнее и вкуснее.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и полезного салата из свеклы, с сыром и солеными огурцами.
Ингредиенты:
- отварная свекла
- фетти от бренда
- маринованный огурец
- синий лук
- оливки
- дижонская горчица
- оливковое масло
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Нарежьте кубиком все ингредиенты.
2. Добавьте горчицу, масло, специи, перемешайте.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: