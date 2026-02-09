Полезный и вкусный салат из свеклы, с сыром и солеными огурцами: простой рецепт

Рецепт салата

Свекла – один из лучших полезных овощей для приготовления очень вкусных салатов и закусок. Свеклу для блюд лучше всего не варить, а запекать, так она будет еще полезнее и вкуснее.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и полезного салата из свеклы, с сыром и солеными огурцами.

Ингредиенты: 

  • отварная свекла
  • фетти от бренда
  • маринованный огурец
  • синий лук
  • оливки
  • дижонская горчица
  • оливковое масло
  • соль, перец

Способ приготовления: 

1. Нарежьте кубиком все ингредиенты.

2. Добавьте горчицу, масло, специи, перемешайте.

