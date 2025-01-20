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Полезный и вкусный салат с креветками и зеленью: простой рецепт блюда на каждый день
Зелень и креветки – отличное сочетание продуктов для приготовления вкусных салатов, а также закусок. Для более яркого вкуса добавьте вкусную заправку.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и легкого салата, из рукколы, с креветками и грейпфрутом.
Ингредиенты:
- тигровые креветки
- руккола
- грейпфрут снять пленку с долек и поломать
Заправка:
- зернистая горчица 1 ст л
- соевый соус 2 ст л
- мед 1 ч л
- оливковое масло 2 ст л
- лимонный сок 2 ст л.
Способ приготовления:
1. Чистим и обжариваем на растительном масле по 2 минуты с каждой стороны.
2. Смешайте все для заправки.
3. Собираем салат: руккола, креветки, грейпфрут, кедровые орехи и заправка.
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