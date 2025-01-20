Полезный и вкусный салат с креветками и зеленью: простой рецепт блюда на каждый день

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Полезный и вкусный салат с креветками и зеленью: простой рецепт блюда на каждый день

Зелень и креветки – отличное сочетание продуктов для приготовления вкусных салатов, а также закусок. Для более яркого вкуса добавьте вкусную заправку. 

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Салат с креветками

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и легкого салата, из рукколы, с креветками и грейпфрутом. 

Легкий салат

Ингредиенты: 

  • тигровые креветки
  • руккола 
  • грейпфрут снять пленку с долек и поломать

Заправка:

  • зернистая горчица 1 ст л
  • соевый соус 2 ст л
  • мед 1 ч л
  • оливковое масло 2 ст л
  • лимонный сок 2 ст л.

Способ приготовления:

1. Чистим и обжариваем на растительном масле по 2 минуты с каждой стороны.

Креветки для салата

2. Смешайте все для заправки.

Заправка для салата

3. Собираем салат: руккола, креветки, грейпфрут, кедровые орехи и заправка.

Готовое блюдо

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