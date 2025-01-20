Салат с креветками

Зелень и креветки – отличное сочетание продуктов для приготовления вкусных салатов, а также закусок. Для более яркого вкуса добавьте вкусную заправку.

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Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и легкого салата, из рукколы, с креветками и грейпфрутом.

Ингредиенты:

тигровые креветки

руккола

грейпфрут снять пленку с долек и поломать

Заправка:

зернистая горчица 1 ст л

соевый соус 2 ст л

мед 1 ч л

оливковое масло 2 ст л

лимонный сок 2 ст л.

Способ приготовления:

1. Чистим и обжариваем на растительном масле по 2 минуты с каждой стороны.

2. Смешайте все для заправки.

3. Собираем салат: руккола, креветки, грейпфрут, кедровые орехи и заправка.

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