Полезный и вкусный зимний салат из свеклы на каждый день: делимся рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
885
Полезный и вкусный зимний салат из свеклы на каждый день: делимся рецептом

Свекольные салаты – лучшее блюдо для любого приема пищи. Готовить их можно с черносливом, а также сельдью, овощами, луком, бобовыми.

Полезный и вкусный зимний салат из свеклы на каждый день: делимся рецептом

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, полезного и сытного салата из свеклы, с орехами и черносливом. 

Ингредиенты: 

  • свекла отварная 4 шт.
  • грецкие орехи 100 г
  • чернослив 100 г
  • чеснок 2-3 зубчика
  • майонез 2-3 ст. ложки
  • соль по вкусу

Способ приготовления: 

1. Свеклу и чеснок натрите.

Полезный и вкусный зимний салат из свеклы на каждый день: делимся рецептом

2. Орехи порубите мелко и чернослив. 

Полезный и вкусный зимний салат из свеклы на каждый день: делимся рецептом

3. Добавьте майонез, специи, перемешайте.

Полезный и вкусный зимний салат из свеклы на каждый день: делимся рецептом

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты