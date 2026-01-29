Все рецепты
Полезный и вкусный зимний салат из свеклы на каждый день: делимся рецептом
Свекольные салаты – лучшее блюдо для любого приема пищи. Готовить их можно с черносливом, а также сельдью, овощами, луком, бобовыми.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, полезного и сытного салата из свеклы, с орехами и черносливом.
Ингредиенты:
- свекла отварная 4 шт.
- грецкие орехи 100 г
- чернослив 100 г
- чеснок 2-3 зубчика
- майонез 2-3 ст. ложки
- соль по вкусу
Способ приготовления:
1. Свеклу и чеснок натрите.
2. Орехи порубите мелко и чернослив.
3. Добавьте майонез, специи, перемешайте.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: