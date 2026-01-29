Свекольные салаты – лучшее блюдо для любого приема пищи. Готовить их можно с черносливом, а также сельдью, овощами, луком, бобовыми.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, полезного и сытного салата из свеклы, с орехами и черносливом.

Ингредиенты:

свекла отварная 4 шт.

грецкие орехи 100 г

чернослив 100 г

чеснок 2-3 зубчика

майонез 2-3 ст. ложки

соль по вкусу

Способ приготовления:

1. Свеклу и чеснок натрите.

2. Орехи порубите мелко и чернослив.

3. Добавьте майонез, специи, перемешайте.

