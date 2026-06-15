Сезон кабачков в самом разгаре. А это значит – пришло самое время готовить всевозможные блюда из него. К тому же кабачки очень полезные и вкусные.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного овощного рулета с вкусной начинкой.

Ингредиенты:

100-125 г моркови

100-125 г кабачка

100 г творога

2 яйца

соль

прованские травы

Для начинки:

150 г крем-сыра

2 ст.л. йогурта/сметаны

100 г ветчины

50 г шпината

Способ приготовления:

1. Морковь и кабачок натираем на крупной терке, кабачок отжимаем. Добавляем творог, яйца, соль и специи.

2. Перекладываем смесь на застеленный пергаментом противень и разравниваем в тонкий пласт. Отправляем в разогретую до 200 С духовку на 20-25 минут. Даем немного остыть и переворачиваем.

3. Для творожной начинки: смешиваем все ингредиенты и смазываем ею овощной блин, сверху выкладываем кусочки ветчины и шпинат.

Заворачиваем в рулет, отправляем в холодильник на 1-2 часа, но если не терпится, то пробуйте уже сейчас.

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