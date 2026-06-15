Полезный кабачковый рулет с сырной начинкой: делимся рецептом вкусной закуски
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Сезон кабачков в самом разгаре. А это значит – пришло самое время готовить всевозможные блюда из него. К тому же кабачки очень полезные и вкусные.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного овощного рулета с вкусной начинкой.
Ингредиенты:
- 100-125 г моркови
- 100-125 г кабачка
- 100 г творога
- 2 яйца
- соль
- прованские травы
Для начинки:
- 150 г крем-сыра
- 2 ст.л. йогурта/сметаны
- 100 г ветчины
- 50 г шпината
Способ приготовления:
1. Морковь и кабачок натираем на крупной терке, кабачок отжимаем. Добавляем творог, яйца, соль и специи.
2. Перекладываем смесь на застеленный пергаментом противень и разравниваем в тонкий пласт. Отправляем в разогретую до 200 С духовку на 20-25 минут. Даем немного остыть и переворачиваем.
3. Для творожной начинки: смешиваем все ингредиенты и смазываем ею овощной блин, сверху выкладываем кусочки ветчины и шпинат.
Заворачиваем в рулет, отправляем в холодильник на 1-2 часа, но если не терпится, то пробуйте уже сейчас.
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