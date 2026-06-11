Полезный овощной салат с тунцом и вкусной заправкой: рецепт идеального блюда для праздничного стола
1 минута
1,2 т.
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Листья салата, свежие овощи и тунец – идеальное сочетание продуктов для приготовления полезного и вкусного салата. Для еще более оригинального вкуса добавьте микс семян, оливковое масло и масло авокадо.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из зелени, тунца, помидоров и огурцов.
Ингредиенты:
- Микса зелени
- Помидор 1-2 шт.
- Огурец 2 шт.
- Кукуруза
- Тунец 160 г
- Микс семян
- Синий лук 1 шт.
Заправка:
- Масло от 2,5 ст.л
- Соевый соус 1 ст.л
- Дижонская горчица 1 ст.л
- Лимонный сок
Способ приготовления:
1. Порежьте овощи, листья салата просто порвите. Добавьте тунец, кукурузу, лук.
2. Смешайте все ингредиенты, полейте салат и посыпьте семенами.
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