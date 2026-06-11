Полезный овощной салат с тунцом и вкусной заправкой: рецепт идеального блюда для праздничного стола

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,2 т.
Полезный овощной салат с тунцом и вкусной заправкой: рецепт идеального блюда для праздничного стола
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Листья салата, свежие овощи и тунец – идеальное сочетание продуктов для приготовления полезного и вкусного салата. Для еще более оригинального вкуса добавьте микс семян, оливковое масло и масло авокадо.

Полезный овощной салат с тунцом и вкусной заправкой: рецепт идеального блюда для праздничного стола

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из зелени, тунца, помидоров и огурцов.

Ингредиенты:

  • Микса зелени
  • Помидор 1-2 шт.
  • Огурец 2 шт.
  • Кукуруза
  • Тунец 160 г
  • Микс семян
  • Синий лук 1 шт.

Заправка:

  • Масло от 2,5 ст.л
  • Соевый соус 1 ст.л
  • Дижонская горчица 1 ст.л
  • Лимонный сок

Способ приготовления: 

1. Порежьте овощи, листья салата просто порвите. Добавьте тунец, кукурузу, лук.

Полезный овощной салат с тунцом и вкусной заправкой: рецепт идеального блюда для праздничного стола

2. Смешайте все ингредиенты, полейте салат и посыпьте семенами.

Полезный овощной салат с тунцом и вкусной заправкой: рецепт идеального блюда для праздничного стола

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