Листья салата, свежие овощи и тунец – идеальное сочетание продуктов для приготовления полезного и вкусного салата. Для еще более оригинального вкуса добавьте микс семян, оливковое масло и масло авокадо.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из зелени, тунца, помидоров и огурцов.

Ингредиенты:

Микса зелени

Помидор 1-2 шт.

Огурец 2 шт.

Кукуруза

Тунец 160 г

Микс семян

Синий лук 1 шт.

Заправка:

Масло от 2,5 ст.л

Соевый соус 1 ст.л

Дижонская горчица 1 ст.л

Лимонный сок

Способ приготовления:

1. Порежьте овощи, листья салата просто порвите. Добавьте тунец, кукурузу, лук.

2. Смешайте все ингредиенты, полейте салат и посыпьте семенами.

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