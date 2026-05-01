Полезный печеночный паштет с яблоком и морковью: делимся легким рецептом вкусной закуски
Куриная печень – очень полезный и вкусный продукт, который нужно есть всем. А готовить из нее можно вкусные салаты, закуски, намазки и паштеты, котлеты, отбивные.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного паштета из печени, с луком и яблоком.
Ингредиенты:
- куриная печень 500 г
- яблоко
- лук
- морковь
- соль, перец
- сливки 150 г ( жирные или нет) я в этот раз добавила не жирные
- сливочное масло 50 г
Способ приготовления:
1. Помойте печень, порежьте яблоко, лук и морковь. Добавьте сливки и запекайте минут 40-50 при 175 С.
2. После перебейте все блендером, добавьте масло.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: