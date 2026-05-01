Куриная печень – очень полезный и вкусный продукт, который нужно есть всем. А готовить из нее можно вкусные салаты, закуски, намазки и паштеты, котлеты, отбивные.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного паштета из печени, с луком и яблоком.

Ингредиенты:

куриная печень 500 г

яблоко

лук

морковь

соль, перец

сливки 150 г ( жирные или нет) я в этот раз добавила не жирные

сливочное масло 50 г

Способ приготовления:

1. Помойте печень, порежьте яблоко, лук и морковь. Добавьте сливки и запекайте минут 40-50 при 175 С.

2. После перебейте все блендером, добавьте масло.

