Полезный печеночный паштет с яблоком и морковью: делимся легким рецептом вкусной закуски

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
405
Куриная печень – очень полезный и вкусный продукт, который нужно есть всем. А готовить из нее можно вкусные салаты, закуски, намазки и паштеты, котлеты, отбивные.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного паштета из печени, с луком и яблоком.

Ингредиенты:

  • куриная печень 500 г
  • яблоко
  • лук
  • морковь
  • соль, перец
  • сливки 150 г ( жирные или нет) я в этот раз добавила не жирные
  • сливочное масло 50 г

Способ приготовления:

1. Помойте печень, порежьте яблоко, лук и морковь. Добавьте сливки и запекайте минут 40-50 при 175 С.

2. После перебейте все блендером, добавьте масло.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты