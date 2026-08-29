Полезный салат из фиолетовой капусты: делимся рецептом блюда на каждый день
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Фиолетовая капуста – вкусный, полезный овощ, который будет идеальным продуктом для салатов. Стоит отметить, что она хорошо сочетается со всеми овощами, зеленью.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из фиолетовой капусты.
Ингредиенты:
- Красная капуста
- Лук фиолетовый
- Яблоко
Заправка:
- Оливковое масло 3 ст. л.
- Винный уксус 1 ст. л.
- Мед 1 ст. л.
- Соль
Способ приготовления:
1. Порежьте мелко капусту, яблоко брусками, лук полукольцами.
2. Смешайте все для заправки, полейте салат и перемешайте.
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