Полезный салат из фиолетовой капусты: делимся рецептом блюда на каждый день

Фиолетовая капуста – вкусный, полезный овощ, который будет идеальным продуктом для салатов. Стоит отметить, что она хорошо сочетается со всеми овощами, зеленью.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из фиолетовой капусты.

Ингредиенты:

Красная капуста

Лук фиолетовый

Яблоко

Заправка:

Оливковое масло 3 ст. л.

Винный уксус 1 ст. л.

Мед 1 ст. л.

Соль

Способ приготовления:

1. Порежьте мелко капусту, яблоко брусками, лук полукольцами.

2. Смешайте все для заправки, полейте салат и перемешайте.

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