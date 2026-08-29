Полезный салат из фиолетовой капусты: делимся рецептом блюда на каждый день

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
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Рецепт салата
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Фиолетовая капуста – вкусный, полезный овощ, который будет идеальным продуктом для салатов. Стоит отметить, что она хорошо сочетается со всеми овощами, зеленью. 

Что приготовить из капусты

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из фиолетовой капусты. 

Ингредиенты: 

  • Красная капуста
  • Лук фиолетовый
  • Яблоко

Заправка:

  • Оливковое масло 3 ст. л.
  • Винный уксус 1 ст. л.
  • Мед 1 ст. л.
  • Соль

Способ приготовления: 

1. Порежьте мелко капусту, яблоко брусками, лук полукольцами.

Ингредиенты для салата

2. Смешайте все для заправки, полейте салат и перемешайте.

Готовый салат

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