Полезный салат из фиолетовой капусты: рецепт блюда на каждый день
Капуста – очень полезный и вкусный овощ, который можно есть в любом виде. А особенно вкусно будет, если из белокачанной или фиолетовой приготовить легкий салат.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из фиолетовой капусты.
Ингредиенты:
- красная капуста 1/2 кочана
- соль 1/2 ч.л.
- кукуруза 1/2 б.
- сметана 1 ст.л.
- майонез 1 ст.л.
- лимонный сок 1 ст.л.
- зелень: укроп, петрушка по вкусу
- перец по вкусу
Способ приготовления:
1. Капусту мелко нарезаем, добавляем соль и перетираем рукой, чтобы капуста смягчилась.
2. Добавляем отцеженную консервированную кукурузу, сметану, майонез, лимонный сок, мелко порубленную зелень и перчим.
3. Перемешиваем до однородности.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: