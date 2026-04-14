Капуста – очень полезный и вкусный овощ, который можно есть в любом виде. А особенно вкусно будет, если из белокачанной или фиолетовой приготовить легкий салат.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из фиолетовой капусты.

Ингредиенты:

красная капуста 1/2 кочана

соль 1/2 ч.л.

кукуруза 1/2 б.

сметана 1 ст.л.

майонез 1 ст.л.

лимонный сок 1 ст.л.

зелень: укроп, петрушка по вкусу

перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Капусту мелко нарезаем, добавляем соль и перетираем рукой, чтобы капуста смягчилась.

2. Добавляем отцеженную консервированную кукурузу, сметану, майонез, лимонный сок, мелко порубленную зелень и перчим.

3. Перемешиваем до однородности.

