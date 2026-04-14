Полезный салат из фиолетовой капусты: рецепт блюда на каждый день

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
426
Полезный салат из фиолетовой капусты: рецепт блюда на каждый день

Капуста – очень полезный и вкусный овощ, который можно есть в любом виде. А особенно вкусно будет, если из белокачанной или фиолетовой приготовить легкий салат.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из фиолетовой капусты.

Ингредиенты:

  • красная капуста 1/2 кочана
  • соль 1/2 ч.л.
  • кукуруза 1/2 б.
  • сметана 1 ст.л.
  • майонез 1 ст.л.
  • лимонный сок 1 ст.л.
  • зелень: укроп, петрушка по вкусу
  • перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Капусту мелко нарезаем, добавляем соль и перетираем рукой, чтобы капуста смягчилась.

2. Добавляем отцеженную консервированную кукурузу, сметану, майонез, лимонный сок, мелко порубленную зелень и перчим.

3. Перемешиваем до однородности.

