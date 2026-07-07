Полезный салат из молодой капусты на каждый день: делимся рецептом
1 минута
1,8 т.
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Салаты можно готовить лучше всего готовить из сезонных овощей и зелени. Для яркого вкуса добавьте ароматный базилик, зеленый лук, укроп.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из молодой капусты.
Ингредиенты:
- Молодая капуста
- Морковь
- Редис
Для соуса:
- Греческий йогурт 250 г
- Майонез 2 ст. л
- Горчица 1 ст. л.
- Лимонный сок 1 ст. л
- Соль, перец, сахар по вкусу
- Чеснок 1 зубчик
- Укроп 2 ст. л.
Способ приготовления:
1. Очень тонко нашинковать капусту. Морковь натереть на терке (лучше на корейской).
2. Смешать все ингредиенты для соуса.
3. Добавить соус к овощам и хорошо перемешать. Дать салату постоять 15-20 минут в холодильнике.
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