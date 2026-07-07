Салаты можно готовить лучше всего готовить из сезонных овощей и зелени. Для яркого вкуса добавьте ароматный базилик, зеленый лук, укроп.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из молодой капусты.

Ингредиенты:

Молодая капуста

Морковь

Редис

Для соуса:

Греческий йогурт 250 г

Майонез 2 ст. л

Горчица 1 ст. л.

Лимонный сок 1 ст. л

Соль, перец, сахар по вкусу

Чеснок 1 зубчик

Укроп 2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Очень тонко нашинковать капусту. Морковь натереть на терке (лучше на корейской).

2. Смешать все ингредиенты для соуса.

3. Добавить соус к овощам и хорошо перемешать. Дать салату постоять 15-20 минут в холодильнике.

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