Полезный салат из молодой капусты на каждый день: делимся рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,8 т.
Полезный салат из молодой капусты на каждый день: делимся рецептом
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Салаты можно готовить лучше всего готовить из сезонных овощей и зелени. Для яркого вкуса добавьте ароматный базилик, зеленый лук, укроп.

Полезный салат из молодой капусты на каждый день: делимся рецептом

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из молодой капусты.

Ингредиенты:

  • Молодая капуста
  • Морковь
  • Редис

Для соуса:

  • Греческий йогурт 250 г
  • Майонез 2 ст. л
  • Горчица 1 ст. л.
  • Лимонный сок 1 ст. л
  • Соль, перец, сахар по вкусу
  • Чеснок 1 зубчик
  • Укроп 2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Очень тонко нашинковать капусту. Морковь натереть на терке (лучше на корейской).

2. Смешать все ингредиенты для соуса.

Полезный салат из молодой капусты на каждый день: делимся рецептом

3. Добавить соус к овощам и хорошо перемешать. Дать салату постоять 15-20 минут в холодильнике.

Полезный салат из молодой капусты на каждый день: делимся рецептом

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