Если вы хотите приготовить вкусный салат, но не хотите для этого что-то отваривать, идеальной основой будет морковь по-корейски, яйца вареные, сыр.

Редакция FoodOboz рецептом очень вкусного и сытного салата из моркови по-корейски, тертого сыра и кукурузы.

Ингредиенты:

морковь по-корейски

кукуруза

яйца вареные

сыр твердый

майонез

Способ приготовления:

1. Смешайте все продукты, добавьте майонез, перемешайте.

Готовый салат.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: