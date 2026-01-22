Все рецепты
Полезный салат из моркови на каждый день: делимся рецептом вкусного блюда
Если вы хотите приготовить вкусный салат, но не хотите для этого что-то отваривать, идеальной основой будет морковь по-корейски, яйца вареные, сыр.
Редакция FoodOboz рецептом очень вкусного и сытного салата из моркови по-корейски, тертого сыра и кукурузы.
Ингредиенты:
- морковь по-корейски
- кукуруза
- яйца вареные
- сыр твердый
- майонез
Способ приготовления:
1. Смешайте все продукты, добавьте майонез, перемешайте.
Готовый салат.
