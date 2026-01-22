Полезный салат из моркови на каждый день: делимся рецептом вкусного блюда

Если вы хотите приготовить вкусный салат, но не хотите для этого что-то отваривать, идеальной основой будет морковь по-корейски, яйца вареные, сыр.

Редакция FoodOboz рецептом очень вкусного и сытного салата из моркови по-корейски, тертого сыра и кукурузы.

Ингредиенты:

  • морковь по-корейски 
  • кукуруза
  • яйца вареные 
  • сыр твердый 
  • майонез

Способ приготовления: 

1. Смешайте все продукты, добавьте майонез, перемешайте. 

Готовый салат.  

