Полезный салат из овощей, зелени и тунца: делимся легким рецептом
Домашние салаты можно готовить из любых овощей и зелени, которые вы любите. А для более сытного варианта добавить можно морепродукты, тунец, сыр, яйца.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, легкого салата из зелени, овощей и тунца.
Ингредиенты на двоих:
- тунец консервированный 160 г
- кукуруза 150 г
- огурец 200 г
- половина фиолетового лука
- яйца вареные 2 шт.
- горсть любой зелени
Для заправки:
- горчица в зернах 1 ч.л.
- сок лимона 1 ч.л.
- крем-сыр 1 ст.л. с верхом
- греческий йогурт 2 ст.л.
- соль, перец по вкусу
Способ приготовления:
1. Порежьте огурец и лук слайсами, добавьте кукурузу, тунец, яйца, зелень.
2. Смешайте все для заправки и добавьте в салат, перемешайте.
