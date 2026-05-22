Полезный салат из овощей, зелени и тунца: делимся легким рецептом

Ирина Мельниченко
Домашние салаты можно готовить из любых овощей и зелени, которые вы любите. А для более сытного варианта добавить можно морепродукты, тунец, сыр, яйца.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, легкого салата из зелени, овощей и тунца. 

Ингредиенты на двоих:

  • тунец консервированный 160 г
  • кукуруза 150 г
  • огурец 200 г
  • половина фиолетового лука
  • яйца вареные 2 шт.
  • горсть любой зелени

Для заправки:

  • горчица в зернах 1 ч.л.
  • сок лимона 1 ч.л.
  • крем-сыр 1 ст.л. с верхом
  • греческий йогурт 2 ст.л.
  • соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Порежьте огурец и лук слайсами, добавьте кукурузу, тунец, яйца, зелень.

2. Смешайте все для заправки и добавьте в салат, перемешайте.

