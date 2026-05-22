Домашние салаты можно готовить из любых овощей и зелени, которые вы любите. А для более сытного варианта добавить можно морепродукты, тунец, сыр, яйца.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, легкого салата из зелени, овощей и тунца.

Ингредиенты на двоих:

тунец консервированный 160 г

кукуруза 150 г

огурец 200 г

половина фиолетового лука

яйца вареные 2 шт.

горсть любой зелени

Для заправки:

горчица в зернах 1 ч.л.

сок лимона 1 ч.л.

крем-сыр 1 ст.л. с верхом

греческий йогурт 2 ст.л.

соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Порежьте огурец и лук слайсами, добавьте кукурузу, тунец, яйца, зелень.

2. Смешайте все для заправки и добавьте в салат, перемешайте.

