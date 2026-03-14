Пекинская капуста – лучший овощ для приготовления полезных и вкусных салатов, закусок. Еще из нее получатся очень сочные и вкусные голубцы.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного, полезного салата из пекинской капусты.

Ингредиенты:

Пекинская капуста 300 г

Огурец 1 шт.

Тунец

Кукуруза пол банки

Зелень

Масло оливковое 2,5 ст.л

Дижонская горчица 2 ст.л

Лимонный сок 2 ст.л

Соль

Способ приготовления:

1. Порежьте мелко капусту, огурцы и зелень.

2. Добавьте кукурузу, тунец, масло, соль, лимонный сок.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами