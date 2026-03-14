Полезный салат из пекинской капусты "Галя балованная": делимся оригинальным рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
57
Полезный салат из пекинской капусты 'Галя балованная': делимся оригинальным рецептом

Пекинская капуста – лучший овощ для приготовления полезных и вкусных салатов, закусок. Еще из нее получатся очень сочные и вкусные голубцы. 

Полезный салат из пекинской капусты "Галя балованная": делимся оригинальным рецептом

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного, полезного салата из пекинской капусты. 

Ингредиенты:

  • Пекинская капуста 300 г
  • Огурец 1 шт.
  • Тунец
  • Кукуруза пол банки
  • Зелень
  • Масло оливковое 2,5 ст.л
  • Дижонская горчица 2 ст.л
  • Лимонный сок 2 ст.л
  • Соль

Способ приготовления: 

1. Порежьте мелко капусту, огурцы и зелень.

Полезный салат из пекинской капусты "Галя балованная": делимся оригинальным рецептом

2. Добавьте кукурузу, тунец, масло, соль, лимонный сок.

Полезный салат из пекинской капусты "Галя балованная": делимся оригинальным рецептом

