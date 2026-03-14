Все рецепты
Полезный салат из пекинской капусты "Галя балованная": делимся оригинальным рецептом
Пекинская капуста – лучший овощ для приготовления полезных и вкусных салатов, закусок. Еще из нее получатся очень сочные и вкусные голубцы.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного, полезного салата из пекинской капусты.
Ингредиенты:
- Пекинская капуста 300 г
- Огурец 1 шт.
- Тунец
- Кукуруза пол банки
- Зелень
- Масло оливковое 2,5 ст.л
- Дижонская горчица 2 ст.л
- Лимонный сок 2 ст.л
- Соль
Способ приготовления:
1. Порежьте мелко капусту, огурцы и зелень.
2. Добавьте кукурузу, тунец, масло, соль, лимонный сок.
