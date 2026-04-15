Все рецепты
Полезный салат из пекинской капусты на каждый день: делимся легким рецептом
Салат из пекинской капусты можно готовить хоть каждый день. К тому же капуста отлично сочетается со всеми овощам, мясом, крабовыми палочками, сырами.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного, легкого салата из пекинской капусты и сыра.
Ингредиенты:
- пекинская капуста
- сыр фета
- огурцы свежие
- филе
- майонез
- специи
- кукуруза
Способ приготовления:
1. Порежьте мелко капусту, огурцы брусочками. Сыр кубиком, филе разберите на волокна.
2. Добавьте майонез, специи, кукурузу, перемешайте.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: