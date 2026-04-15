Полезный салат из пекинской капусты на каждый день: делимся легким рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
354
Салат из пекинской капусты можно готовить хоть каждый день. К тому же капуста отлично сочетается со всеми овощам, мясом, крабовыми палочками, сырами.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного, легкого салата из пекинской капусты и сыра.

Ингредиенты:

  • пекинская капуста
  • сыр фета
  • огурцы свежие 
  • филе
  • майонез
  • специи
  • кукуруза

Способ приготовления: 

1. Порежьте мелко капусту, огурцы брусочками. Сыр кубиком, филе разберите на волокна.

2. Добавьте майонез, специи, кукурузу, перемешайте.

