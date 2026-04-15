Салат из пекинской капусты можно готовить хоть каждый день. К тому же капуста отлично сочетается со всеми овощам, мясом, крабовыми палочками, сырами.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного, легкого салата из пекинской капусты и сыра.

Ингредиенты:

пекинская капуста

сыр фета

огурцы свежие

филе

майонез

специи

кукуруза

Способ приготовления:

1. Порежьте мелко капусту, огурцы брусочками. Сыр кубиком, филе разберите на волокна.

2. Добавьте майонез, специи, кукурузу, перемешайте.

