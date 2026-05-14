Полезный салат из пекинской капусты на каждый день: делимся легким рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
141
Полезный салат из пекинской капусты на каждый день: делимся легким рецептом

Пекинская капуста – один из самых простых и вкусных овощей для приготовления вкусных салатов, а также голубцов. Стоит отметить, что пекинская капуста хорошо сочетается не только с овощами, но и с филе, колбасой, сыром.

Полезный салат из пекинской капусты на каждый день: делимся легким рецептом

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легкого и вкусного салата из пекинской капусты. 

Ингредиенты: 

  • Капуста пекинская – 100 г.
  • Огурцы – 2 шт.
  • Филе куриное вареное – 100 г.
  • Сыр твердый – 100 г.
  • Кукуруза консерв. – 60 г.
  • Соль – по вкусу.
  • Сметана – 50 г.

Способ приготовления: 

1. Капусту и огурец нарезаем соломкой, мясо разделяем на волокна, сыр измельчаем на терке.

Полезный салат из пекинской капусты на каждый день: делимся легким рецептом

2. Добавляем кукурузу и любимые специи, заправляем сметаной.

Полезный салат из пекинской капусты на каждый день: делимся легким рецептом

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты