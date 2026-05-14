Пекинская капуста – один из самых простых и вкусных овощей для приготовления вкусных салатов, а также голубцов. Стоит отметить, что пекинская капуста хорошо сочетается не только с овощами, но и с филе, колбасой, сыром.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легкого и вкусного салата из пекинской капусты.

Ингредиенты:

Капуста пекинская – 100 г.

Огурцы – 2 шт.

Филе куриное вареное – 100 г.

Сыр твердый – 100 г.

Кукуруза консерв. – 60 г.

Соль – по вкусу.

Сметана – 50 г.

Способ приготовления:

1. Капусту и огурец нарезаем соломкой, мясо разделяем на волокна, сыр измельчаем на терке.

2. Добавляем кукурузу и любимые специи, заправляем сметаной.

