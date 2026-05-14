Полезный салат из пекинской капусты на каждый день: делимся легким рецептом
Пекинская капуста – один из самых простых и вкусных овощей для приготовления вкусных салатов, а также голубцов. Стоит отметить, что пекинская капуста хорошо сочетается не только с овощами, но и с филе, колбасой, сыром.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легкого и вкусного салата из пекинской капусты.
Ингредиенты:
- Капуста пекинская – 100 г.
- Огурцы – 2 шт.
- Филе куриное вареное – 100 г.
- Сыр твердый – 100 г.
- Кукуруза консерв. – 60 г.
- Соль – по вкусу.
- Сметана – 50 г.
Способ приготовления:
1. Капусту и огурец нарезаем соломкой, мясо разделяем на волокна, сыр измельчаем на терке.
2. Добавляем кукурузу и любимые специи, заправляем сметаной.
