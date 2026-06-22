Сельдь, свекла, горошек – идеальный набор продуктов для приготовления вкусных и полезных салатов. А заправлять такие салаты лучше всего оливковым маслом. А для яркого вкуса добавьте зелень.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из свеклы и сельди, который очень просто готовится.

Ингредиенты:

1 сельдь

1 вареная свекла

150 г консервированного зеленого горошка

1/2 красного лука

укроп

2-3 ст. л. оливкового масла

соль по вкусу

Способ приготовления:

1. Нарежьте свеклу и сельдь, добавьте горошек, нарезанный лук и зелень.

2. Заправьте оливковым маслом, при необходимости посолите и хорошо перемешайте.

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