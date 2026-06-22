Полезный салат из свеклы и сельди: рецепт блюда на каждый день
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Сельдь, свекла, горошек – идеальный набор продуктов для приготовления вкусных и полезных салатов. А заправлять такие салаты лучше всего оливковым маслом. А для яркого вкуса добавьте зелень.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из свеклы и сельди, который очень просто готовится.
Ингредиенты:
- 1 сельдь
- 1 вареная свекла
- 150 г консервированного зеленого горошка
- 1/2 красного лука
- укроп
- 2-3 ст. л. оливкового масла
- соль по вкусу
Способ приготовления:
1. Нарежьте свеклу и сельдь, добавьте горошек, нарезанный лук и зелень.
2. Заправьте оливковым маслом, при необходимости посолите и хорошо перемешайте.
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