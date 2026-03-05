Свекла – идеальный овощ для приготовления вкусных салатов, а также закусок. Еще свеклу можно есть в сыром виде со специями и маслом.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень полезного и вкусного салата из свеклы, со шпинатом и сыром.

Ингредиенты:

свекла

чеснок

шпинат

оливковое масло

сыр фета

горчица в зернах

Способ приготовления:

1. Запеченную свеклу порежьте или натрите.

2. Добавьте сыр, шпинат, горчицу, масло, перемешайте и подавайте.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: