Полезный салат из свеклы и шпината: рецепт идеального блюда на каждый день

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,1 т.
Рецепт салата

Свекла – идеальный овощ для приготовления вкусных салатов, а также закусок. Еще свеклу можно есть в сыром виде со специями и маслом.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень полезного и вкусного салата из свеклы, со шпинатом и сыром.

Ингредиенты:

  • свекла
  • чеснок
  • шпинат
  • оливковое масло
  • сыр фета
  • горчица в зернах

Способ приготовления:

1. Запеченную свеклу порежьте или натрите.

2. Добавьте сыр, шпинат, горчицу, масло, перемешайте и подавайте.

