Все рецепты
Полезный салат из свеклы и шпината: рецепт идеального блюда на каждый день
Свекла – идеальный овощ для приготовления вкусных салатов, а также закусок. Еще свеклу можно есть в сыром виде со специями и маслом.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень полезного и вкусного салата из свеклы, со шпинатом и сыром.
Ингредиенты:
- свекла
- чеснок
- шпинат
- оливковое масло
- сыр фета
- горчица в зернах
Способ приготовления:
1. Запеченную свеклу порежьте или натрите.
2. Добавьте сыр, шпинат, горчицу, масло, перемешайте и подавайте.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: