Полезный салат из свеклы на каждый день: делимся легким рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,0 т.
Салат из свеклы
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

Свекла – лучший полезный овощ для приготовления вкусных закусок, салатов. Еще ее можно мариновать и консервировать.

Салат из свеклы с майонезом

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из свеклы, с плавленным сыром.

Ингредиенты:

  • Свекла 2-3 шт.
  • Плавленый сырок 2 шт.
  • Вареные яйца 2 шт.
  • Соль
  • Чеснок
  • Майонез/сметана

Способ приготовления:

1. Для начала натираем свеклу, вареные яйца и плавленый сыр, перекладываем в глубокую емкость, по желанию добавляем чеснок и зелень.

Ингредиенты для блюда

2. Заправляем салат майонезом и сметаной, все хорошо перемешиваем — и закуска готова.

Готовый салат

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинаовощипродуктырецепт
Редакционная политика

Сейчас мы готовим

Все рецепты