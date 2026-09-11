Полезный салат из свеклы на каждый день: делимся легким рецептом

Свекла – лучший полезный овощ для приготовления вкусных закусок, салатов. Еще ее можно мариновать и консервировать.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из свеклы, с плавленным сыром.

Ингредиенты:

Свекла 2-3 шт.

Плавленый сырок 2 шт.

Вареные яйца 2 шт.

Соль

Чеснок

Майонез/сметана

Способ приготовления:

1. Для начала натираем свеклу, вареные яйца и плавленый сыр, перекладываем в глубокую емкость, по желанию добавляем чеснок и зелень.

2. Заправляем салат майонезом и сметаной, все хорошо перемешиваем — и закуска готова.

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